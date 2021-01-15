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Эксперт о курсе биткоина: возможны два сценария

15.01.2021 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биткоин в январе 2021 года, после взлета выше 40 тыс. долларов, стал быстро снижаться к уровню около 30 тыс. долларов.

Но к середине января популярная криптовалюта вновь начала набирать высоту. Так, 14 января вечером средневзвешенный курс биткоина составил почти 39,5 тыс. долларов, а максимальный курс в этот день превышал 40 тыс. долларов. Что будет дальше - рост или падение? И от чего может зависеть ситуация на крипторынке?

О возможных вариантах для биткоина на ближайшее время и факторах, которые могут повлиять на его курс, рассказал в комментарии Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь»:

- Касательно изменений курса биткоина в ближайшее время прогнозирую фиксацию прибыли на определенной отметке. Здесь возможны два сценария.

Биткоин может резко опуститься ниже 30 тысяч долларов, максимально до 25 тысяч. После этого будет кратковременная фиксация и постепенное возвращение на старые позиции.

По другому сценарию, основная криптовалюта, кратковременно зафиксировавшись на текущей отметке , может начать поступательно расти с начала февраля.

От чего же зависит то, какой сценарий сыграет?

Помимо традиционных причин роста/ падения криптовалют , также стоит обратить внимание на события, происходящие в США . Кроме наблюдения за политическим кризисом, криптоинвесторы застыли в ожидании объявления новой администрации президента США.

После объявления лиц, назначенных на те или иные должности, будет понятна степень лояльности правительства относительно криптоактивов. В случае лояльности, сработает второй сценарий.

Как мы видим по новостям на 14 января, избранный президент Джозеф Байден планирует назначить главой SEC (Прим. Myfin.by - Комиссии по ценным бумагам и биржам США) блокчейн-специалиста Гари Генслера

После объявления данной новости, курс основных криптовалют пошел в гору. Если кандидатура Генслера будет утверждена, то рост покажет еще большую интенсивность.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин в январе 2021 года, после взлета выше 40 тыс. долларов, стал быстро снижаться к уровню около 30 тыс. долларов.
 
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