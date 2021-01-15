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Дело против Николая Козлова не задалось

15.01.2021 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в суде Партизанского района Минска должны были судить лидера Объединённой гражданской партии Николая Козлова за отказ подписывать бумаги о неразглашении материалов следствия.




Напомним, Николай Козлов отказался давать подписку о неразглашении, перед допросом по делу Координационного совета. В итоге в Следственный комитет его вызывали трижды, но Козлов упорно отказывался подписать документю

В итоге следователи инициировали суд над Козловым. Но он не задался. Суд так и не начался, дело отправили на доработку. 

Сам политик считает, что оно «высосано из посиневшего пальца и в самом деле нет вообще ничего. Там и разглашать нечего» 
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в суде Партизанского района Минска должны были судить лидера Объединённой гражданской партии Николая Козлова за отказ подписывать бумаги о неразглашении...
 
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