Дело против Николая Козлова не задалось













Напомним, Николай Козлов отказался давать подписку о неразглашении, перед допросом по делу Координационного совета. В итоге в Следственный комитет его вызывали трижды, но Козлов упорно отказывался подписать документю





В итоге следователи инициировали суд над Козловым. Но он не задался. Суд так и не начался, дело отправили на доработку.





Сам политик считает, что оно «высосано из посиневшего пальца и в самом деле нет вообще ничего. Там и разглашать нечего»