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Парень надел парик и отправился в парикмахерскую. Вот что было дальше
Источник материала: СТВ
Что будет, если надеть парик и пойти в парикмахерскую? Двое парней решили ответить на этот вопрос.
Молодые американцы Кой Уики и Брайан О’Доннелл создали страничку в TikTok под названием Cheeky Boyos. Ребята часто размещают там забавный контент: заполняют целую комнату воздушными шариками, танцуют на кубиках Lego, вступают в банду байкеров и многое другое.
В этот раз Кой и Брайан захотели
«Что за ерунда?» – спросил специалист.
После первой попытки ребята не остановились и отправились в другое место. Там юноша в парике получил надлежащую стрижку. В какой-то момент блогер понял, что дальше тянуть нет смысла, снял с себя парик и отметил, что получилось весьма неплохо.
– Выглядит просто отлично.
Когда комментаторы закончили смеяться, они предположили, что девушка вполне могла почувствовать, что с волосами что-то не так, но из вежливости не стала ничего делать. Также многие пользователи отметили, что это был очень безобидный розыгрыш, который никому не доставил проблем.
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Что будет, если надеть парик и пойти в парикмахерскую? Двое парней решили ответить на этот вопрос. Молодые американцы Кой Уики и Брайан О’Доннелл создали...
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