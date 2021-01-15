Латушко: за отказ от совести Карпенков от имени Лукашенко сулит силовикам награды

Аудиозапись с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, будет передана в Совет безопасности ООН, Совет ЕС, ОБСЕ и Совет Европы, отдельно — официальным властям России и США.



Николай Карпенков / Фото носит иллюстративный характер

Как заявил руководитель Национального антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко, комментируя обнародованную инициативой ByPol аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, рассказывает о методах борьбы с протестующими, после заявлений на записи «ни у кого не останется ни малейшего сомнения: все злодеяния в Беларуси творятся по приказу Лукашенко и с его ведома».

«Карпенков прямо называет основную задачу милиции — нет, это не защита народа, а защита Лукашенко и его семьи, защита депутатов и других лиц, управляющих государством», — заявил Латушко в видеообращении.

Он считает, пишет БелаПАН, что сказанное на записи говорит о том, что «силовикам страшно, и этот страх гонит их вперед».

«Они боятся люстрации, боятся наказания за свои преступления, и чтобы отложить этот момент, они готовы на любую гнусность. За отказ от совести Карпенков от имени Лукашенко сулит подчиненным медали и ордена», — подчеркнул глава НАУ.

По словам Латушко, НАУ сделает «все возможное», чтобы ГУБОПиК, ОМОН и другие «верные Лукашенко» подразделения милиции на международном уровне признали террористическими организациями.

«Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим. Мы еще раз обращаемся к международным институтам о важности создания международного уголовного трибунала по Беларуси», — заявил Латушко.

Инициатива ByPOl, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов, 15 января опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос Николая Карпенкова, ранее возглавлявшего ГУБОПиК, говорит о методах борьбы с протестующими в Беларуси. Запись, по информации Латушко, сделана в октябре 2020 года после того, как на пост министра внутренних дел был назначен Иван Кубраков (это произошло 29 октября).

Человек на записи сообщает, что погибший 10 августа около станции метро «Пушкинская» Александр Тарайковский умер «от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», а российское травматическое оружие «с близкого расстояния от боевого ничем не отличается». Со ссылкой на президента этот человек дает указание применять нелетальное оружие в упор.

По его словам, пришло время, когда ни один сотрудник правоохранительных органов не должен выходить на массовые беспорядки без огнестрельного оружия. Также он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

Этот же человек сообщает, что в Беларуси создается база данных участников протестных акций, и те, кто попал в нее второй раз, «тот должен там и остаться». По его словам, в стране будет создан «лагерь для особо острокопытных, для отселения», обнесенный колючей проволокой.

Как следует из записи, у милиции есть задача «защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью — вместе со службой безопасности, и защитить депутатов, и лиц, которые управляют государством от этих угроз, а еще на улицах навести порядок».

По словам человека на записи, разобраться с уличными протестами было поручено до декабря.

БелаПАН будет пытаться получить официальный комментарий в МВД по поводу обнародованной аудиозаписи.