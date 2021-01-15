«Нас душили и будут душить». Лукашенко считает, что клином свет на ЕС не сошелся

Беларусь должна научиться противостоять западным санкциям, заявил Александр Лукашенко, принимая 15 января с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и своего помощника Валерия Бельского.



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Он подчеркнул важность ценовой стабильности в Беларуси. «Ценовая стабильность — вопрос номер один [ МАРТ объяснил, почему в Беларуси произошел скачок инфляции ]. Мы никуда от этого не уйдем. Это жизнь наших людей», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом Лукашенко не стал комментировать отношения с Западом и заявил, что Беларуси необходимо научиться противостоять санкционному давлению.

«Всякого рода санкционное давление, — вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся», — заявил Лукашенко.

17 декабря 2020 года Евросоюз принял очередной (третий) пакет санкций в отношении белорусских властей. Его особенность в том, что ограничительные меры были введены в отношении 29 физических и семи юридических лиц, которые аффилированы с государством.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц. Под санкции попали Управление делами президента Беларуси, ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана холдингз/Дана Астра», ООО «Синезис», ОАО «Агат», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей».

Помимо представителей власти в санкционный список включены бизнесмены, которых считают приближенными к Лукашенко, — Александр Шакутин (председатель совета директоров ОАО «Амкодор») и Николай Воробей.