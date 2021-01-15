ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси

15.01.2021 13:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Они попались на краже кроссовера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси

Криминальные похождения молодых людей длились как минимум несколько месяцев. Начиная с сентября 2020 года и до задержания они успели похитить 20 авто общей стоимостью более миллиона евро.  

Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:  
Поиски с использованием вертолета и служебных собак позволили выследить и задержать нарушителя. Двоих соучастников взяли в машинах сопровождения, на которых те прикрывали на маршруте движения угнанный кроссовер.  

Задержание стало возможным благодаря взаимодействию немецких правоохранителей с ГУБОПиК МВД Беларуси.  

Задержанными оказались ранее не судимые безработные жители Калинковичей.  

Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси

Ворованные машины сбывались в странах Евросоюза и СНГ.  

Люди в материале: Ольга Чемоданова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Они попались на краже кроссовера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поле битвы — сердца людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by