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Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Они попались на краже кроссовера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Криминальные похождения молодых людей длились как минимум несколько месяцев. Начиная с сентября 2020 года и до задержания они успели похитить 20 авто общей стоимостью более миллиона евро.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Задержание стало возможным благодаря взаимодействию немецких правоохранителей с ГУБОПиК МВД Беларуси.
Ворованные машины сбывались в странах Евросоюза и СНГ.
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Новости Беларуси. В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Они попались на краже кроссовера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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