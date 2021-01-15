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Администратора чатов минского микрорайона Сухарево задержали

15.01.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Администратора чатов минского микрорайона Сухарево задержали
Марш в Сухарево. Кадр из видео
В четверг сотрудники ГУБОПиКа задержали 31-летнего минчанина, который создал и администрировал несколько дворовых телеграм-чатов, в том числе «Сухарево-97» (более 3300 участников), а также телеграм-канал «Сухарево News» (более 1100 участников).

«Задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных «дворовых» акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу», — говорится в сообщении милиции.
 
 
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Задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных «дворовых» акциях.
 
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