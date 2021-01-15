Администратора чатов минского микрорайона Сухарево задержали

Источник материала: UDF



Марш в Сухарево. Кадр из видео

«Задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных «дворовых» акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу», — говорится в сообщении милиции.