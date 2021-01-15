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Администратора чатов минского микрорайона Сухарево задержали
Источник материала: UDF
Марш в Сухарево. Кадр из видео
«Задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных «дворовых» акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу», — говорится в сообщении милиции.
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Задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных «дворовых» акциях.
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