Источник материала: UDF



Николай Козлов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дело против Николая Козлова не задалось Дело против председателя ОГП отправили на доработку.

Напомним,отказался давать подписку о неразглашении, перед допросом по делу Координационного совета. В итоге в Следственный комитет его вызывали трижды, но Козлов упорно отказывался подписать документ.В итоге следователи инициировали суд над Козловым. Но он не задался. Суд так и не начался, дело отправили на доработку.Сам политик считает, что оно «высосано из посиневшего пальца и в самом деле нет вообще ничего. Там и разглашать нечего».