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Дело против Николая Козлова не задалось
Источник материала: UDF
Николай Козлов
Напомним, Николай Козлов отказался давать подписку о неразглашении, перед допросом по делу Координационного совета. В итоге в Следственный комитет его вызывали трижды, но Козлов упорно отказывался подписать документ.
В итоге следователи инициировали суд над Козловым. Но он не задался. Суд так и не начался, дело отправили на доработку.
Сам политик считает, что оно «высосано из посиневшего пальца и в самом деле нет вообще ничего. Там и разглашать нечего».
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Дело против председателя ОГП отправили на доработку.
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