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Почобут: «Органы по-прежнему «текут»

15.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О сливе аудиозаписи с голосом, похожим на топ-силовика Карпенкова.

– Силовые структуры Лукашенко по-прежнему «протекают», – пишет известный журналист Анджей Почобут. – «Слив» Карпенкова наглядно демонстрирует, во что превратились правоохранительные органы РБ. Однако, разве для кого-то это новость? Что мы, и без «слива» этого не знали?

Куда важнее, мне кажется, другой момент. 

Органы по-прежнему «текут», а это значит внутри системы понимают, что увещевания пропаганды о том, что кризис окончился, протест сдулся и ситуация в Беларуси вернулась в привычное русло – это всего лишь сказочка для наивных а'ля Рене Фазель.

Так как было до 9 августа уже не будет. И это рождает неуверенность винтиков и составных частей системы в своем завтрашнем дне.

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Теги: Новости
 
 
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О сливе аудиозаписи с голосом, похожим на топ-силовика Карпенкова.
 
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