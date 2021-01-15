Почобут: «Органы по-прежнему «текут»

Источник материала: Салiдарнасць

О сливе аудиозаписи с голосом, похожим на топ-силовика Карпенкова.

– Силовые структуры Лукашенко по-прежнему «протекают», – пишет известный журналист Анджей Почобут. – «Слив» Карпенкова наглядно демонстрирует, во что превратились правоохранительные органы РБ. Однако, разве для кого-то это новость? Что мы, и без «слива» этого не знали?

Куда важнее, мне кажется, другой момент.

Органы по-прежнему «текут», а это значит внутри системы понимают, что увещевания пропаганды о том, что кризис окончился, протест сдулся и ситуация в Беларуси вернулась в привычное русло – это всего лишь сказочка для наивных а'ля Рене Фазель.

Так как было до 9 августа уже не будет. И это рождает неуверенность винтиков и составных частей системы в своем завтрашнем дне.