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Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Об алчности беглых оппозиционеров. Всю нынешнюю неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш коллега Игорь Тур уже пролил свет на так называемые Фонды солидарности и их мошенническую деятельность. Рассказал, в чьих карманах оседают деньги, которые доверчивые белорусы пожертвовали на поддержку протестов.
На этом видео Екатерина Коноплева, которая как раз была в штабе Виктора Бабарико, выкладывает нашумевшее видео Светланы Галузо: «Меня зовут Светлана. До вчерашнего дня я работала личным ассистентом руководителя Фонда солидарности BySol Андрея Стрижака… Я больше не хочу иметь никаких дел с Фондом солидарности BySol, я не хочу быть причастна к вранью, обману и мошенничеству».
Вечером 15 января наши коллеги с телеканала ОНТ продолжат тему. На сей раз узнаем о том, как в борьбу за влияние и европейские деньги включилась команда Виктора Бабарико. И как жажда наживы подорвала репутацию всех действующих персонажей.
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Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура
Новости Беларуси. Об алчности беглых оппозиционеров. Всю нынешнюю неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено». Об этом рассказали в программе...
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