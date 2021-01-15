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Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура

15.01.2021 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Об алчности беглых оппозиционеров. Всю нынешнюю неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура

Наш коллега Игорь Тур уже пролил свет на так называемые Фонды солидарности и их мошенническую деятельность. Рассказал, в чьих карманах оседают деньги, которые доверчивые белорусы пожертвовали на поддержку протестов.  

Новый цикл рубрики «Будет дополнено» на ОНТ. О чём рассказывает Игорь Тур?

Накануне в грязной истории появились новые игроки. И каждый раз разоблачающие факты черных схем по отмыванию денег изумляют своей изощренностью.  

Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура

На этом видео Екатерина Коноплева, которая как раз была в штабе Виктора Бабарико, выкладывает нашумевшее видео Светланы Галузо: «Меня зовут Светлана. До вчерашнего дня я работала личным ассистентом руководителя Фонда солидарности BySol Андрея Стрижака… Я больше не хочу иметь никаких дел с Фондом солидарности BySol, я не хочу быть причастна к вранью, обману и мошенничеству».  

«Суть всего этого – деньги». Игорь Тур продолжает серию разоблачений в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ

Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура

Вечером 15 января наши коллеги с телеканала ОНТ продолжат тему. На сей раз узнаем о том, как в борьбу за влияние и европейские деньги включилась команда Виктора Бабарико. И как жажда наживы подорвала репутацию всех действующих персонажей.   

Люди в материале: Игорь Тур, Екатерина Коноплева, Виктор Бабарико, Светлана Галузо, Андрей Стрижак

 
 
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Новости Беларуси. Об алчности беглых оппозиционеров. Всю нынешнюю неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено». Об этом рассказали в программе...
 
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