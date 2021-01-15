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Бывший режиссер БТ, уволившийся после выборов, получил два года колонии

15.01.2021 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Судья Октябрьского суда Минска Елена Живица приговорила к двум годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего режиссера Белтелерадиокомпании 52-летнего Вячеслава Ломоносова, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Бывший режиссер БТ, уволившийся после выборов, получил два года колонии

Вячеслав Ломоносов — режиссер, один из активных участников августовской забастовки сотрудников Белтелерадиокомпании. Ушел с телевидения вместе с другими недовольными событиями в стране после президентских выборов. Говорил о намерениях создать с некоторыми коллегами в Беларуси альтернативное государственному телевидение.

Ломоносова обвинили в участии в несанкционированной акции 25 октября и избиении телеоператора БТ.

В отношении Ломоносова возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 339 (хулиганство) и ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Отмечается, что в суде обвиняемый находился в клетке под стражей.

Судья полностью удовлетворила просьбу государственного обвинителя, который посчитал вину Ломоносова доказанной и попросил наказать его двумя годами колонии общего режима путем поглощения менее строгого наказания более строгим (по ч. 1 ст. 342 — арестом на 3 месяца и по ч. 1 ст. 339 — лишением свободы на два года).

Пострадавший телеоператор Иван Мартынович на оглашение приговора не явился, пишет БАЖ. Ранее он сказал, что не имеет к Ломоносову материальных претензий, и просил не применять к нему наказание, связанное с лишением свободы.

В последнем слове Ломоносов еще раз извинился перед Мартыновичем «за то, что причинил боль, за свой недостойный поступок». Добавил, что работал на телевидении 24 года и любит свою работу.

Обвиняемый отметил, что ему очень тяжело, так как почти три месяца провел в тюрьме, но гораздо труднее то, что не смог со своей семьей встретить Новый год, день рождения дочери и Рождество.

Ломоносов просил суд не применять наказание, связанное с лишением свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Судья Октябрьского суда Минска Елена Живица приговорила к двум годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего режиссера Белтелерадиокомпании 52-летнего...
 
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