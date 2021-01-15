Хлопал, выкрикивал лозунги. Политзаключенному Хващевскому дали год колонии

15 января судья Фрунзенского суда Минска Юлия Близнюк приговорила участника августовских протестов 31-летнего Артема Хващевского к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за выкрикивание лозунгов, хлопанье руками и препятствование движению транспорта.





Хващевского признали виновным по ч. 1 ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

После оглашения приговора мама Хващевского плакала и говорила ему: «Артемка, мы сейчас пойдём просить свидание. Напиши нам что-нибудь, хоть два слова напиши».

Изначально Хващевскому было предъявлено обвинение по более тяжкой ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках), затем статью переквалифицировали на ч. 2 ст. 342 УК.

Хващевский был задержан 17 августа, с тех пор находился под стражей. Судебный процесс начался 6 января.



Справа — мама Артема Хващевского

Что случилось

Артем Хващевский приехал в Минск из Польши в начале августа. В суде он рассказал, что живет там девять лет, женат. Работает во Вроцлаве координатором по сбору статистики футбольных матчей в высшей польской лиге.

В Минск приехал на свадьбу к другу , что тот подтвердил во время допроса в качестве свидетеля. Свадьба состоялась после выборов, но без Артема. А в день выборов он с несколькими друзьями, с которыми вырос в микрорайоне возле станции метро «Спортивная», ходил голосовать. Затем вечером пошли на участок второй раз — узнавать результаты голосования.

Результаты их не обрадовали, с ними Хващевский был не согласен, поэтому «с целью мирного протеста выходил на улицу 9 и 10 августа».

10 августа Хващевский с друзьями Артемом Савчуком и Евгением Сычиком также вышел в город. Савчук теперь находится под стражей, Сычик выступал в суде по делу Хващевского свидетелем.

Обвинение строилось на факте нахождения Хващевского на улице Притыцкого на участке от станции метро «Пушкинская» до станции «Спортивная». Вечером и ночью там была массовая акция протеста, использовались спецсредства.

Хващевский признает, что участвовал в протестной акции, однако заявил, что дорогу не перекрывал и движению транспорта не препятствовал:

«Я участвовал в несанкционированных акциях и выражал протест вместе с еще примерно пятью тысячами человек. Я дороги не перекрывал, движению транспорта не препятствовал, находился на тротуаре рядом с людьми, которые перекрыли проезжую часть», — говорил он в суде.

«Часовню тоже я развалил?»

Хващевскому был также предъявлен гражданский иск от предприятия «Минсктранс», который заставил вспомнить «Кавказскую пленницу» и легендарного Шурика.

13 января суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о признании «Минсктранса» гражданским истцом, который требовал компенсацию за свои издержки во время вынужденной остановки общественного транспорта вечером 10 августа в размере 21 832 рублей (плюс пошлина более 1000 рублей). В

приговоре 15 января суд выделил иск в отдельное гражданское производство. Так что история с претензиями «Минсктранса» может иметь продолжение.

Представитель «Минсктранса» пояснил суду 12 января, что материальный ущерб предприятию был нанесен тем, что транспорт в городе не функционировал, и подробно рассказал о формуле подсчета убытков.

Обескураживает, что в гражданском иске к Хващевскому идет речь не только о тех маршрутах, которые пересекают участок на улице Притыцкого, где находился обвиняемый вечером 10 августа, а вообще обо всех городских блокированных маршрутах автобусов, троллейбусов и даже трамваев (во Фрунзенском районе вообще не ходят трамваи).

Представитель «Минсктранса» затруднился ответить на вопрос адвоката, кто перекрывал улицы — власти или протестующие. Хващевского попытались сделать, по сути, единоличным ответственным за перекрытие транспорта в городе.

Хващевский иск не признал, объяснив это тем, что движение было заблокировано не им, а большим количеством людей, значит, и ущерб должен быть разделен между этими людьми.

Какие есть доказательства у обвинения?

По версии обвинения, в ночь с 10 на 11 августа в ходе несанкционированного массового мероприятия возле станции метро «Пушкинская» Хващевский выкрикивал лозунги, хлопал руками и препятствовал движению транспортных средств. Его поведение гособвинитель Алина Касьянчик интерпретировала как устные призывы других граждан к протесту.

Доказательства обвинения строились на интерпретации слов свидетелей, видеозаписях и исследовании телефона Хващевского.





Свидетелями были несколько друзей Хващевского, в том числе мужчина, на свадьбу которого приехал Артем. Они давали обвиняемому положительные характеристики, никто не сказал, что Хващевский во время акций проявлял особую активность и тем более перекрывал дорогу.

Были озвучены фрагменты личной переписки в телеграме Хващевского и Савчука, которые были расценены как призыв выходить на улицу, а также продемонстрированы скриншоты, подтверждающие просмотр Хващевским новостей о протестах.

Особо обвинение акцентировало внимание на переписке от 6 июня, в которой фигурировал вопрос: «Ну что, мы стекло разбиваем?» Хващевский пояснил, что это шутка, связанная с событиями 2010 года, когда якобы протестующие разбили стекла в Доме правительства. К слову, Хващевский в 2010-м привлекался за участие в протестах, у него есть за это административное взыскание.

Еще один аргумент обвинения — фото с протестов, на которых Хващевский был запечатлен в футболке с надписями «Я гуляю каждый день» и «Уходи».

Что касается исследованного в суде видео с улицы Притицкого, в суде констатировали, что на нем Хващевского не было.

В прениях 13 января представитель обвинения заявила, что Хващевский принимал участие в массовых беспорядках ночью с 10 на 11 августа, что привело к остановке транспорта. По словам прокурора, это подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами, осмотром местности, личной перепиской.

Позицию Хващевского, который настаивал на отсутствии у него подобных намерений, Касьянчик назвала лишь избранной линией защиты. Обвинитель запросила для Хващевского наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии общего режима, а также удовлетворение гражданского иска в полном объеме.





Защита просила принять во внимание, что обвиняемый признал себя виновным и раскаялся. Адвокат Вячеслав Чичин просил выделить гражданский иск в отдельное производство.

Хващевский в своем последнем слове в суде 13 января признал вину, то есть то, что был на улице Притыцкого, аплодировал, выкрикивал лозунги, но вновь заявил, что дорогу не перекрывал.

Артем Хващевский и Артем Савчук признаны политическими заключенным.

Фото Сергея Сацюка