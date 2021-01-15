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Хлопал, выкрикивал лозунги. Политзаключенному Хващевскому дали год колонии

15.01.2021 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

15 января судья Фрунзенского суда Минска Юлия Близнюк приговорила участника августовских протестов 31-летнего Артема Хващевского к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за выкрикивание лозунгов, хлопанье руками и препятствование движению транспорта.

Хлопал, выкрикивал лозунги. Политзаключенному Хващевскому дали год колонии

Хващевского признали виновным по ч. 1 ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

После оглашения приговора мама Хващевского плакала и говорила ему: «Артемка, мы сейчас пойдём просить свидание. Напиши нам что-нибудь, хоть два слова напиши».

Изначально Хващевскому было предъявлено обвинение по более тяжкой ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках), затем статью переквалифицировали на ч. 2 ст. 342 УК.

Хващевский был задержан 17 августа, с тех пор находился под стражей. Судебный процесс начался 6 января.

Хлопал, выкрикивал лозунги. Политзаключенному Хващевскому дали год колонии
Справа — мама Артема Хващевского

 

Что случилось

Артем Хващевский приехал в Минск из Польши в начале августа. В суде он рассказал, что живет там девять лет, женат. Работает во Вроцлаве координатором по сбору статистики футбольных матчей в высшей польской лиге.

В Минск приехал на свадьбу к другу, что тот подтвердил во время допроса в качестве свидетеля. Свадьба состоялась после выборов, но без Артема. А в день выборов он с несколькими друзьями, с которыми вырос в микрорайоне возле станции метро «Спортивная», ходил голосовать. Затем вечером пошли на участок второй раз — узнавать результаты голосования.

Результаты их не обрадовали, с ними Хващевский был не согласен, поэтому «с целью мирного протеста выходил на улицу 9 и 10 августа».

10 августа Хващевский с друзьями Артемом Савчуком и Евгением Сычиком также вышел в город. Савчук теперь находится под стражей, Сычик выступал в суде по делу Хващевского свидетелем.

Обвинение строилось на факте нахождения Хващевского на улице Притыцкого на участке от станции метро «Пушкинская» до станции «Спортивная». Вечером и ночью там была массовая акция протеста, использовались спецсредства.

Хващевский признает, что участвовал в протестной акции, однако заявил, что дорогу не перекрывал и движению транспорта не препятствовал:

«Я участвовал в несанкционированных акциях и выражал протест вместе с еще примерно пятью тысячами человек. Я дороги не перекрывал, движению транспорта не препятствовал, находился на тротуаре рядом с людьми, которые перекрыли проезжую часть», говорил он в суде.

 

«Часовню тоже я развалил?»

Хващевскому был также предъявлен гражданский иск от предприятия «Минсктранс», который заставил вспомнить «Кавказскую пленницу» и легендарного Шурика.

13 января суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о признании «Минсктранса» гражданским истцом, который требовал компенсацию за свои издержки во время вынужденной остановки общественного транспорта вечером 10 августа в размере 21 832 рублей (плюс пошлина более 1000 рублей). В

 приговоре 15 января суд выделил иск в отдельное гражданское производство. Так что история с претензиями «Минсктранса» может иметь продолжение.

Представитель «Минсктранса» пояснил суду 12 января, что материальный ущерб предприятию был нанесен тем, что транспорт в городе не функционировал, и подробно рассказал о формуле подсчета убытков.

Обескураживает, что в гражданском иске к Хващевскому идет речь не только о тех маршрутах, которые пересекают участок на улице Притыцкого, где находился обвиняемый вечером 10 августа, а вообще обо всех городских блокированных маршрутах автобусов, троллейбусов и даже трамваев (во Фрунзенском районе вообще не ходят трамваи).

Представитель «Минсктранса» затруднился ответить на вопрос адвоката, кто перекрывал улицы власти или протестующие. Хващевского попытались сделать, по сути, единоличным ответственным за перекрытие транспорта в городе.

Хващевский иск не признал, объяснив это тем, что движение было заблокировано не им, а большим количеством людей, значит, и ущерб должен быть разделен между этими людьми.

 

Какие есть доказательства у обвинения?

По версии обвинения, в ночь с 10 на 11 августа в ходе несанкционированного массового мероприятия возле станции метро «Пушкинская» Хващевский выкрикивал лозунги, хлопал руками и препятствовал движению транспортных средств. Его поведение гособвинитель Алина Касьянчик интерпретировала как устные призывы других граждан к протесту.

Доказательства обвинения строились на интерпретации слов свидетелей, видеозаписях и исследовании телефона Хващевского.

Хлопал, выкрикивал лозунги. Политзаключенному Хващевскому дали год колонии

Свидетелями были несколько друзей Хващевского, в том числе мужчина, на свадьбу которого приехал Артем. Они давали обвиняемому положительные характеристики, никто не сказал, что Хващевский во время акций проявлял особую активность и тем более перекрывал дорогу.

Были озвучены фрагменты личной переписки в телеграме Хващевского и Савчука, которые были расценены как призыв выходить на улицу, а также продемонстрированы скриншоты, подтверждающие просмотр Хващевским новостей о протестах.

Особо обвинение акцентировало внимание на переписке от 6 июня, в которой фигурировал вопрос: «Ну что, мы стекло разбиваем?» Хващевский пояснил, что это шутка, связанная с событиями 2010 года, когда якобы протестующие разбили стекла в Доме правительства. К слову, Хващевский в 2010 привлекался за участие в протестах, у него есть за это административное взыскание.

Еще один аргумент обвинения фото с протестов, на которых Хващевский был запечатлен в футболке с надписями «Я гуляю каждый день» и «Уходи».

Что касается исследованного в суде видео с улицы Притицкого, в суде констатировали, что на нем Хващевского не было.

В прениях 13 января представитель обвинения заявила, что Хващевский принимал участие в массовых беспорядках ночью с 10 на 11 августа, что привело к остановке транспорта. По словам прокурора, это подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами, осмотром местности, личной перепиской.

Позицию Хващевского, который настаивал на отсутствии у него подобных намерений, Касьянчик назвала лишь избранной линией защиты. Обвинитель запросила для Хващевского наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии общего режима, а также удовлетворение гражданского иска в полном объеме.

Хлопал, выкрикивал лозунги. Политзаключенному Хващевскому дали год колонии

Защита просила принять во внимание, что обвиняемый признал себя виновным и раскаялся. Адвокат Вячеслав Чичин просил выделить гражданский иск в отдельное производство.

Хващевский в своем последнем слове в суде 13 января признал вину, то есть то, что был на улице Притыцкого, аплодировал, выкрикивал лозунги, но вновь заявил, что дорогу не перекрывал.

Артем Хващевский и Артем Савчук признаны политическими заключенным.

 

 

Фото Сергея Сацюка

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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