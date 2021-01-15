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Приговор режиму
Источник материала: Хартия'97
Приговор режиму
Процедуры по признанию банды Лукашенко террористами уже запущены.
«Подтвердился наш инсайд, о котором мы сообщали еще в конце октября», — пишет телеграм-канал
Вообще все
- Лукашенко лично развязал беспредел, поэтому никаких расследований убийств не будет.
- У головорезов есть санкция стрелять из огнестрельного оружия по мирным гражданам.
- Карпенков признал, что Тарайковского застрелили.
Нет никаких сомнений, что данный режим ЕС и США признает террористическим. Процедуры уже запущены.
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Процедуры по признанию банды Лукашенко террористами уже запущены.
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