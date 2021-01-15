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Президент Еврокомиссии поддержала идею о «паспортах вакцинации» для путешествий

15.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Еврокомиссии поддержала идею о «паспортах вакцинации» для путешествий

  • 15.01.2021, 14:19
Президент Еврокомиссии поддержала идею о «паспортах вакцинации» для путешествий
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Дания и Польша уже объявили, что будут выдавать паспорта вакцинации.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала инициативу правительства Греции, которая позволяет вакцинированным людям свободно путешествовать, и призвала к выдаче взаимно признанных сертификатов о вакцинации в странах Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Наличие сертификата, подтверждающего вакцинацию, является медицинским требованием. Поэтому я приветствую инициативу премьер-министра Греции о взаимно признанных свидетельствах о вакцинации", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отреагировал на письмо, отправленное ей премьер-министром Греции Кириакос Мицотакиса ранее на этой неделе, в котором он призвал упростить правила передвижения для вакцинированных людей.

Мицотакис предложил, чтобы "люди, прошедшие вакцинацию, могли свободно путешествовать", но он не выступает за то, чтобы вакцина была "обязательным или предварительным условием для поездки".

Фон дер Ляйен сказала, что она в целом согласна с этой идеей. "Каким бы ни было решение - дает оно приоритет или доступ к определенным товарам - это политическое и юридическое решение, которое следует обсудить на европейском уровне", - сказала она.

"Но я думаю, что это важно. И, как я сказала, у нас должно быть медицинское требование, доказывающее, что люди были вакцинированы", - добавила глава ЕК.

Несколько стран, как Дания и Польша, уже объявили, что будут выдавать паспорта вакцинации.

В то же время во Франции отвергли возможность требования "паспорта вакцинации" для допуска на авиарейсы. Также "паспорта вакцинации" для путешествий раскритиковала Румыния.

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Дания и Польша уже объявили, что будут выдавать паспорта вакцинации.
 
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