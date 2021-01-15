Источник материала: Хартия'97

Стало известно, куда отправится Трамп после инаугурации Байдена 1 15.01.2021, 13:56

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Дональд Трамп

Фото: АР

К нему присоединятся несколько сотрудников Белого дома.

Президент США Дональд Трамп планирует переехать на собственный курорт Мар-а-Лаго во Флориде утром после инаугурации Джо Байдена. Агентство Bloomberg узнало, что еще несколько нынешних сотрудников Белого дома, как ожидается, будут работать на Трампа или его зятя Джареда Кушнера после окончания каденции.

Трамп намерен жить на курорте Палм-Бич, говорят источники агентства, хотя некоторые из его будущих соседей пытаются остановить Трампа, чтобы он не переезжал на постоянной основе в этот район.

Напомним, 13 января Палата представителей во второй раз проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

Дональд Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно решение Сената и большинство в две трети голосов.

Напомним, ранее стало известно, что Сенат США не будет обсуждать импичмент действующего президента США Дональда Трампа на этой неделе, поскольку лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл не будет экстренно созывать Сенат для принятия решения по импичменту.

Впервые Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа в декабре 2019 года, обвинив его в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу из-за скандала с давлением на украинскую власть. Возглавляемый республиканцами Сенат в феврале 2020 года оправдал Трампа и он сохранил должность.

5 февраля 2020 года Сенат Соединенных Штатов поставил точку в довольно болезненном для американской демократии процессе импичмента Дональда Трампа.

Трамп стал уже третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868) и Билла Клинтона (1999), которому вынесли импичмент в Палате представителей, но оправдали в Сенате.

Трамп заявил о готовности 20 января организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.

6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков.

Facebook и Twitter временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как тот опубликовал обращение к своим сторонникам. В нем он призвал их расходиться, но при этом поддержал их намерения. Объявленный срок блокировки Twitter уже истек, однако новых записей в аккаунте президента на момент публикации не появилось.

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