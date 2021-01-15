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Стало известно, куда отправится Трамп после инаугурации Байдена
Источник материала: Хартия'97
Стало известно, куда отправится Трамп после инаугурации Байдена
К нему присоединятся несколько сотрудников Белого дома.
Президент США Дональд Трамп планирует переехать на собственный курорт Мар-а-Лаго во Флориде утром после инаугурации Джо Байдена. Агентство
Трамп намерен жить на курорте Палм-Бич, говорят источники агентства, хотя некоторые из его будущих соседей пытаются остановить Трампа, чтобы он не переезжал на постоянной основе в этот район.
Напомним, 13 января Палата представителей во второй раз проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.
Дональд Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно решение Сената и большинство в две трети голосов.
Напомним, ранее стало известно, что Сенат США не будет обсуждать импичмент действующего президента США Дональда Трампа на этой неделе, поскольку лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл не будет экстренно созывать Сенат для принятия решения по импичменту.
Впервые Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа в декабре 2019 года, обвинив его в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу из-за скандала с давлением на украинскую власть. Возглавляемый республиканцами Сенат в феврале 2020 года оправдал Трампа и он сохранил должность.
5 февраля 2020 года Сенат Соединенных Штатов поставил точку в довольно болезненном для американской демократии процессе импичмента Дональда Трампа.
Трамп стал уже третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868) и Билла Клинтона (1999), которому вынесли импичмент в Палате представителей, но оправдали в Сенате.
Трамп заявил о готовности 20 января организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.
6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков.
Facebook и Twitter временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как тот опубликовал обращение к своим сторонникам. В нем он призвал их расходиться, но при этом поддержал их намерения. Объявленный срок блокировки Twitter уже истек, однако новых записей в аккаунте президента на момент публикации не появилось.
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