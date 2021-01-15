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«Я готова бороться до конца»: белоруска ответила Карпенкову

15.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Я готова бороться до конца»: белоруска ответила Карпенкову

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  • 15.01.2021, 13:50
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«Я готова бороться до конца»: белоруска ответила Карпенкову
Фото: «Белсат»

Ради будущего детей матери и отцы не уйдут с улиц.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал крик души своей читательницы:

- Здравствуйте, прослушала слив ByPol и кровь стынет в жилах от их бесчеловечности. Но то, что они готовы убивать ради удержания власти, было понятно еще 9-11 августа.

Я обычная белоруска, имею 2 высших образования. В будущем я хочу создать семью и родить детей, но жить, как прежде я больше не могу. После 9-го моя жизнь изменилась навсегда.

Помимо походов на марши решила для себя, что до победы я откажусь от многих вещей.

Я отказалась от покупки одежды, маникюра и стрижек. На это просто нет смысла, когда люди страдают. Я отказалась от походов в магазины и от многих продуктов. Я отказалась от походов в кафе. Подарки не имеют больше смысла, лучше помочь тем, кто нуждается. И я готова отказаться еще от многих вещей, если это поможет в нашей общей борьбе.

Знаете, не покидает чувство обиды и разочарования, когда кто-то считает, что это не касается каждого. Бесят фразы «чем я буду кормить детей», «пусть кто-то, я потом», «я отсижусь».

А кто будет платить Вам пенсии, если молодое поколение будет репрессировано или сбежит? А вы уверены, что ваш ребенок рано или поздно не окажется в застенках?

Знаете, светлое будущее не в том, чтобы иметь возможность прокормить себя, а в свободе. И я готова бороться до конца, я готова голодать и не уходить с улицы. И все ради будущего и ваших детей, и когда-нибудь моих.

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Ради будущего детей матери и отцы не уйдут с улиц.
 
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