Заборы должны быть серыми. Как один мурал во дворе дома переполошил весь город

Источник материала: Onliner

Зачистка (официальный термин из уст Натальи Кочановой) городов и весей от бело-красно-белых цветов ведется уже несколько месяцев. В поле зрения СМИ, как правило, попадают самые стойкие в своих убеждениях кварталы Минска. На деле же вопрос гораздо шире, и всполохи бчб-пламени видны в разных концах страны. С середины осени идет непримиримая борьба между калинковичскими чиновниками и бетонной стеной, точнее массивным забором с красивым муралом, установленным на придомовой территории.

Дело происходит на улице Геологов, 3—2, во внутреннем дворе старенькой жилой двухэтажки, разделенной на пять собственников. В какой-то момент на глухом сером заборе появилось изображение всадника на коне на фоне белых и алой полос. Обычно городскую администрацию рисунки людей на собственных же стенах и заборах не интересуют: мало ли кто чем увлекается: у кого березки с озерами , у кого луга — как фантазия сыграет. В иных случаях собственников могут даже наградить за образцовое содержание двора и территории. Но тут совсем другая ситуация.





— В тот же день как мурал появился на заборе, его и не стало, — рассказывает житель города Калинковичи Дмитрий. — Пока хозяев не было дома, приехали предположительно коммунальщики и все закрасили. Благо местных активистов это не остановило, и они оперативно отмыли рисунок. Естественно, на этом история не закончилась. Через несколько дней во двор приехали уже не только сотрудники ЖКХ, но и милиция, якобы проверяли состояние дома. Любопытно, почему именно в тот момент, ведь все предыдущие годы никого не интересовало, что происходит в здании, которое раньше было общественным и только где-то в начале десятых частично превратилось в жилое.









Началась борьба за мурал. Активисты с одной стороны его портили и закрашивали, с другой — отмывали и восстанавливали. Серьезная схватка наверняка завязалась из-за того, что рисунок хоть и находится на заборе во внутреннем дворе, но частично виден с дороги (основное ограждение деревянное и довольно низкое). А значит, его теоретически могут оценить все проезжающие — и на личных авто, и на общественном транспорте.







Правда, эти же проезжающие долгое время наблюдали и другую картину: примерно напротив дома с муралом расположено небольшое кирпичное здание. На здании нарисован мужской половой орган с «пояснительной запиской» (чтобы никто не сомневался). По словам местных жителей, «альтернативное искусство» не вызывало вопросов ни у кого из местных властей и продержалось на своем месте достаточно долго, закрасили художество только несколько дней назад, уже в 2021-м.

— Вообще, именно это изображение всадника вдохновлено средневековым рыцарем из компьютерной игры. Закрашивать мурал только из-за наличия на нем белых и красных цветов, на мой взгляд, абсурдно. Неужели у всех госструктур, в том числе милиции, нет других задач, кроме как выезжать в этот двор и уничтожать рисунок, который не несет в себе никакой опасности и к тому же достаточно красив? — задается вопросом Дмитрий.

Одна из собственниц жилого помещения (всего их, напомним, пять) получила предписание из исполкома «привести в надлежащее состояние внешний вид железобетонного ограждения путем закрашивания бело-красно-белого изображения с рисунком всадника». Однако в документе не указано, какой именно закон или постановление оказались нарушены с появлением мурала. Судя по всему, заборы просто должны быть серыми.





Предписание женщина (инвалид-колясочник) не исполнила, и позже на нее был составлен протокол по статье 23.1 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение письменного требования (предписания)». Теперь жительница Калинковичей ждет суда. Судьба других собственников неизвестна.

—Пока рисунок на месте, его в очередной раз отвандалили и восстановили. Кстати, по поводу порчи мурала и проникновения неизвестных лиц во двор дома были составлены заявления в РОВД, но никакого эффекта это не дало — «факт нарушения выявлен, виновные не установлены». Да и в целом мне непонятна суть конфликта — это не фасад дома, а внутренняя часть забора, кому какое может быть дело до того, что там нарисовано. Наверное, не стоит просто заглядывать в чужие дворы и подсматривать, что там происходит, — говорит Дмитрий.





Почему к муралу на дворовой территории проявлен повышенный интерес, Onliner попытался выяснить в администрации города Калинковичи, в частности у начальника отдела архитектуры и строительства Натальи Радионовой. Надо же понимать, в чем причина — в самом факте его существования (не согласован с властью, а если так, то какова процедура согласования); в белых и красных цветах, которые нынче относят к незарегистрированной символике (можно ли убрать «запретные» цвета и оставить всадника); или вообще сейчас под угрозой все рисунки на заборах, домах и остановках — даже кудрявые березки и перелетные аисты? Однако Наталья Владимировна общаться отказалась, сказав, что по телефону ничего комментировать не будет. Чтобы прояснить ситуацию, мы направим официальный запрос в Калинковичи.