iPhone 13 в этом году не будет. Новую линейку назовут иначе

Источник материала: Onliner

Apple долгое время использовала перемежающуюся стратегию выпуска смартфонов как под основными номерами, так и их промежуточные версии. Как, например, iPhone 4 и 4S. В этом году, вероятно, Apple вернется к такой практике. По крайней мере, об этом сообщают источники в логистической цепи.

Вместо iPhone 13 в этом году выйдет iPhone 12S. При этом до конца непонятно, вызвано ли это страхом суеверий перед числом 13 или же просто в поколении смартфонов этого года не наберется достаточно улучшений для полноценной номерной линейки.

Тем не менее ходят слухи, что новые Pro и Pro Max модели получат экраны с частотой обновления 120 Гц. У всех моделей будут лазерные дальномеры.