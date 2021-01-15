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iPhone 13 в этом году не будет. Новую линейку назовут иначе

15.01.2021 14:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple долгое время использовала перемежающуюся стратегию выпуска смартфонов как под основными номерами, так и их промежуточные версии. Как, например, iPhone 4 и 4S. В этом году, вероятно, Apple вернется к такой практике. По крайней мере, об этом сообщают источники в логистической цепи.

Вместо iPhone 13 в этом году выйдет iPhone 12S. При этом до конца непонятно, вызвано ли это страхом суеверий перед числом 13 или же просто в поколении смартфонов этого года не наберется достаточно улучшений для полноценной номерной линейки.

Тем не менее ходят слухи, что новые Pro и Pro Max модели получат экраны с частотой обновления 120 Гц. У всех моделей будут лазерные дальномеры.

Смартфон Apple iPhone 12 128GB (черный)
8 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Apple долгое время использовала перемежающуюся стратегию выпуска смартфонов как под основными номерами, так и их промежуточные версии. Как, например, iPhone 4 и 4S. В этом...
 
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