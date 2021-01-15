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Главное за пятницу. Латушко резко высказался о ролике BYPOL, обыск в издательстве «Янушкевіч», посольство США — о преследовании прессы
Источник материала: Onliner
Неделя в Беларуси по традиции начинается и заканчивается политическими «движами». Так, сегодня новый ролик BYPOL резко прокомментировал Павел Латушко, а в издательстве «Янушкевіч» прошел обыск. В то же время в посольстве США в Беларуси высказались о преследовании белорусских независимых СМИ. Традиционно рассказываем обо всех этих событиях в нашей хронике.
Павел Латушко высказался о новом ролике BYPOL: передадим его в Совбез ООН, ЕС, ОБСЕ и властям России и США
Сегодня руководитель НАУ Павел Латушко
— Мы передадим эту аудиозапись в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно — официальным властям России и США. Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим. Мы еще раз обращаемся к международным институтам о важности создания международного уголовного трибунала по Беларуси, — сказал Латушко.
Посольство США высказалось о преследовании белорусских независимых СМИ
Сегодня на сайте посольства США в Беларуси появилось
Белорусский ПЕН-центр сообщил об обыске в издательстве «Янушкевіч»
Сегодня Белорусский ПЕН-центр
(будет дополнено)
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Главное за пятницу. Латушко резко высказался о ролике BYPOL, обыск в издательстве «Янушкевіч», посольство США — о преследовании прессы
Неделя в Беларуси по традиции начинается и заканчивается политическими «движами». Так, сегодня новый ролик BYPOL резко прокомментировал Павел Латушко, а в...
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