Главное за пятницу. Латушко резко высказался о ролике BYPOL, обыск в издательстве «Янушкевіч», посольство США — о преследовании прессы

Источник материала: Onliner Неделя в Беларуси по традиции начинается и заканчивается политическими «движами». Так, сегодня новый ролик BYPOL резко прокомментировал Павел Латушко, а в издательстве «Янушкевіч» прошел обыск. В то же время в посольстве США в Беларуси высказались о преследовании белорусских независимых СМИ. Традиционно рассказываем обо всех этих событиях в нашей хронике.

Павел Латушко высказался о новом ролике BYPOL: передадим его в Совбез ООН, ЕС, ОБСЕ и властям России и США

Сегодня руководитель НАУ Павел Латушко высказался о новом ролике BYPOL.

— Мы передадим эту аудиозапись в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно — официальным властям России и США. Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим. Мы еще раз обращаемся к международным институтам о важности создания международного уголовного трибунала по Беларуси, — сказал Латушко.

Посольство США высказалось о преследовании белорусских независимых СМИ

Сегодня на сайте посольства США в Беларуси появилось заявление , в котором выражается «обеспокоенность преследованием белорусских независимых СМИ». Вот что говорится в тексте: «Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ, которые просто делают свою работу, беспристрастно рассказывая своим согражданам о происходящем. Арест Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство „БелаПАН“ в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях. Сильные независимые средства массовой информации, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и очень важны для современного открытого общества. Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего».

Белорусский ПЕН-центр сообщил об обыске в издательстве «Янушкевіч»

Сегодня Белорусский ПЕН-центр сообщил , что в издательстве «Янушкевіч» прошел обыск. Его проводили сотрудники ДФР. Издателя Андрея Янушкевича забрали на допрос.

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