Что такое «пистолет Ярыгина», который упоминается на аудиозаписи BYPOL

Источник материала: Tut.by

Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова . Помимо прочего, человек говорит о российских пистолетах Ярыгина, которые получили силовики. 42.TUT.BY рассказывает, что это за оружие.



Кадр из видео. Источник: By_Pol — the union of the security forces of Belarus / YouTube

Что именно говорилось про пистолет

В начале записи человек рассказывает о российском пистолете Ярыгина, который якобы белорусские силовики получили на вооружение. Судя по звукам на записи, пистолет человек держит в руке и демонстрирует другим людям, как он работает.

— Получили мы, я скажу, что очень мощное оружие на вооружение. Получается [звук щелкающего затвора пистолета], российский пистолет Ярыгина у них есть, за основу они его взяли. Они, естественно, россияне, хотели скопировать швейцарский SIG Sauer и сделали пистолет Ярыгина, — говорит он.

Затем человек произносит следующее:

— Российское оружие, травматическое оружие, с близкого расстояния от боевого ничем не отличается, потому что бедному русскому человеку от чечена или от какого-нибудь дагестанца защититься нужно, понятно, да? Тем более страна с холодным климатом, поэтому толку там… там больше чем половина в тулупах ходит.

Поэтому мы обратились. Сказали, что нам не хватает, получается, травматического оружия. Что нам в основном, получается, приходится задачи решать резиновой палкой или кулаком. Где-то за этим, в исключении, получается, применять свето-звуковые гранаты, где-то идти на определенные хитрости по разблокированию дорог.

Но необходимо, конечно, нам травматическое оружие. И вот, получается, по указанию главы государства приобретено, получается, 100 пистолетов: 30 пошли в СОБР, 20 пошли в «Алмаз», а 50 пистолетов передали нам.

Что такое пистолет Ярыгина



Пистолет Ярыгина. Фото: wikimedia.org

Пистолет конструкции Владимира Ярыгина, он же «Грач», стал ответом на потребность в новом оружии после десятилетий господства легендарного пистолета Макарова. Причем ответом не особо удачным. К концу восьмидесятых в Минобороны СССР решили, что ПМ пора менять — малый боезапас и не слишком устраивавший силовиков патрон 9×18 смотрелись уже анахронично. А автоматический пистолет Стечкина никогда и не предназначался на роль основного личного оружия силовиков.

Поэтому в начале девяностых стартовал конкурс «Грач» на новый пистолет, который заменил бы «макаров» в армии, милиции и других структурах. Одной из моделей, представленных на конкурсе, и стал ПЯ.

Никаким клоном Sig Sauer (ни P226, ни З320) пистолет Ярыгина, конечно, не является. Условия конкурса «Грач» никак не указывают на то, что требовался именно аналог швейцарского пистолета. Конструктивно, как отмечал оружейный эксперт Максим Попенкер, ПЯ больше похож на ухудшенную версию чехословацкого пистолета Cz 75 семидесятых годов.

Главным требованием к оружию изначально была возможность пробивать бронежилеты (и он сделан под «натовский» 9×19 Parabellum, а не под советский 9×18, как макаров и стечкин). Второе требование — более вместительный магазин (в ПЯ благодаря двух входит 18 патронов).

Автоматика пистолета работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола (в отличие от схемы со свободным затвором ПМ и АПС). Ударно-спусковой механизм — двойного действия (взводить курок перед первым выстрелом не нужно).

Конкурс «Грач» из-за недостатка финансирования и по другим причинам растянулся на 12 лет, и в результате пистолет Ярыгина таки пошел на вооружение. Оружие мало кого восхитило: довольно большие габариты и масса, не лучшая эргономика, ничего особо революционного в конструкции, плюс куча «детских болезней» .

Пистолет «доводили» еще восемь лет и только в 2011-м ПЯ начал поступать в войска. Ни о какой полной замене макаровых речи и близко не шло — оружие закупали ограниченными партиями, и до сих пор в российских силовых структурах «ярыгиными» вооружено ничтожное меньшинство сотрудников. На экспорт пистолет также поставлялся крайне скромно — на рынке полно более интересных моделей.

А что с травматикой?

Однако все вышеперечисленное касается изначальной, «боевой» версии ПЯ. В то же время из аудиозаписи можно понять, что сотня таких пистолетов попала в Беларусь в травматическом варианте.

Пистолеты Ярыгина действительно производятся в травматическом варианте, даже в двух. Один вариант называется MP-353 изготавливается в 45-м калибре (примерно 11,43 мм) под травматические патроны .45 Rubber, второй — MP-356 под патрон 10×28Т. Оба варианта стреляют резиновыми шарообразными пулями массой в 1−2 грамма.

Если .45 Rubber нельзя отнести к самым мощным нелетальным боеприпасам, то 10×28Т — совсем другое дело. Несмотря на то, что пули резиновые и весят немного, убить ими человека наверняка можно — как и тяжелыми пулями из «Осы» и некоторыми боеприпасами из других моделей травматического оружия. Вообще, гарантированной нелетальности резиновых и пластиковых пуль никто никому не обещал .

Впрочем, гильз от .45 Rubber за последние месяцы нам ни разу на глаза не попадалось. А вот гильза от 10×28Т после разгонов 15 ноября нашлась на площади Перемен.



Фото: belsat.eu

Это современный российский патрон травматического действия, разработанный компанией АКБС. Разработчики сделали едва ли не самый мощный нелетальный пистолетный боеприпас с большой дульной энергией. Эффективность стрельбы патроном 10×28 считается высокой.

Правда, стреляли ли такой пулей именно из травматической версии «ярыгина», однозначно сказать нельзя. Во-первых, ни одного ПЯ ни на одной фотографии начиная с октября также не зафиксировано. Во-вторых, «ярыгин» не единственный пистолет, использующий такой боеприпас. Изначально патрон создавался под словацкий пистолет Grand Power T12. А такое оружие не раз мелькало на разгонах протестов — в частности, из него стреляли , когда задерживали пожилого человека на Немиге.

Впрочем, тот факт, что ПЯ пока не был замечен и зафиксирован на подавлении протестов, ничего не значит — возможно, мы его еще увидим.