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Ученые раскрыли тайну огромной стаи многоножек, которая останавливает поезда в Японии

15.01.2021 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые раскрыли тайну огромной стаи многоножек, которая каждые восемь лет останавливает поезда в Японии. Об этом пишет Live Science со ссылкой на Royal Society Open Science.


Фото: Keiko Niijima

По какой-то причине каждые восемь лет на железнодорожные пути в горной Японии буквально врывается огромная стая многоножек. Местные жители прозвали их «поездом многоножек».

Эти неприятные на вид существа способны остановить целый поезд на заносе. Но они не только вредят: эти существа играют огромную роль в круговороте азота, а также в лиственничных лесах Японии.

Впервые эту вспышку «поезда многоножек» заметили в 1920 году. С тех пор многоножки то появляются, то исчезают в густых лесистых горах Японии.

Теперь ученые выяснили, в чем причина. Оказалось, что многоножки (Parafontaria laminata armigera), эндемичные для Японии, имеют необычно долгий и синхронный восьмилетний жизненный цикл. Такие длительные «периодические» жизненные циклы, когда популяция животных проходит фазы жизни в одно и то же время, ранее были подтверждены только у некоторых видов цикад с 13- и 17-летними жизненными циклами, а также у бамбука и некоторых других растений. Эта многоножка — первое членистоногое среди «периодических» организмов, не являющееся насекомым.

При этом железная дорога не играет особой роли в их размножении или кормлении — просто рельсы лежат на пути многоножек к местам, где можно добыть пищу (так как в одном месте одновременно проживает большая популяция, они быстро съедают всю доступную листву и растительность и вынуждены мигрировать).

 
 
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