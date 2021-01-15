ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар и евро обвалились на белорусской бирже 15 января

15.01.2021 14:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Доллар и евро обвалились на белорусской бирже 15 января
Иллюстративное фото
На торгах 15 января белорусский рубль уверенно подорожал сразу ко всем валютам.

В частности, курс доллара обвалился на 0,0161 BYN - до 2,5560 BYN/USD и оказался на минимуме за 25 дней.

С начала месяца доллар подешевел к белорусскому рублю уже на 0,0229 BYN.

Курс евро рухнул на 0,0244 BYN - до 3,1017 BYN/EUR.

Для евро это минимальное значение за 25 дней.

Евро дешевеет уже шестой раз подряд и теряет с начала января уже 0,0686 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0090 BYN - до 3,4826 BYN/100 RUB.

Сотня российских рублей с начала месяца подешевела на 0,0045 BYN.

В целом по итогам торгов стоимость валютной корзины снизилась на 0,48%. Это минимум за 23 дня!
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целом по итогам торгов стоимость валютной корзины снизилась на 0,48%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что такое «пистолет Ярыгина», который упоминается на аудиозаписи BYPOL
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by