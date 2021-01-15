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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар и евро обвалились на белорусской бирже 15 января В целом по итогам торгов стоимость валютной корзины снизилась на 0,48%.

На торгах 15 января белорусский рубль уверенно подорожал сразу ко всем валютам.В частности, курс доллара обвалился на 0,0161 BYN - до 2,5560 BYN/USD и оказался на минимуме за 25 дней.С начала месяца доллар подешевел к белорусскому рублю уже на 0,0229 BYN.Курс евро рухнул на 0,0244 BYN - до 3,1017 BYN/EUR.Для евро это минимальное значение за 25 дней.Евро дешевеет уже шестой раз подряд и теряет с начала января уже 0,0686 BYN.Курс российского рубля снизился на 0,0090 BYN - до 3,4826 BYN/100 RUB.Сотня российских рублей с начала месяца подешевела на 0,0045 BYN.В целом по итогам торгов стоимость валютной корзины снизилась на 0,48%. Это минимум за 23 дня!