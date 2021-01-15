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Лукашенко все реже приходит на похороны. 6 человек, которым он лично отдал дань памяти
Источник материала: UDF
Фото: ria.ru
В четверг 14 января Александр Лукашенко принял участие в церемонии прощания с митрополитом Филаретом. Руководитель страны принес белые розы и зажег свечу за упокой души митрополита.
Фото: «Пул первого»
Александр Дубко
Руководитель колхоза участвовал в президентских выборах 1994 года, где набрал около 6% голосов. После избрания Лукашенко назначил его председателем Гродненского облисполкома, которым Александр Дубко руководил до скоропостижной смерти в начале 2001 года.
Лукашенко приехал в Гродно, чтобы проститься с ним: после возложения венка пожал руки сыновьям губернатора, не подойдя почему-то к вдове Эмме Дубко.
Владимир Мулявин
Фото: president.gov.by
В 2003 году Лукашенко пришел в минский Дом офицеров, чтобы проститься с народным артистом СССР и Беларуси Владимиром Мулявиным. Его голос дрожал.
«Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. После националистического угара (несколько лет в Беларуси и это было) мне пришлось его как нашего, русского человека, поднимать на высоту. Я прямо белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке», – заявил Лукашенко.
Борис Ельцин
Фото: ria.ru
В 2007 в московском храме Христа Спасителя руководитель Беларуси попрощался с первым президентом России Борисом Ельциным. Интересно, что на похороны от нашей страны также пригласили бывшего председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича, политического врага Лукашенко.
Алексий II
Фото: kommersant.ru
В 2008 году Лукашенко вновь прилетел в Москву, чтобы попрощаться с патриархом Московским и всея Руси. У гроба Алексия II он оказался рядом с российским президентом Дмитрием Медведевым, отношения с которым уже были не очень хороши.
Уго Чавес
В 2013 году Лукашенко не только отправился в далекий Каракас, прихватив с собой младшего сына, но и не скрывал своих слез. С президентом Венесуэлы Уго Чавесом у них были отличные отношения, сулившие немалую выгоду Беларуси.
На церемонии прощания Лукашенко во время исполнения национального гимна Венесуэлы не сдержался и заплакал.
Мать Лукашенко
В 2015 году Екатерина Трофимовна Лукашенко, мать руководителя страны, была похоронена на малой родине — в деревне Александрия Шкловского района.
«Похороны прошли в узком кругу родных, близких и односельчан», — сообщила пресс-секретарь руководителя страны Наталья Эйсмонт.
Поскольку до этого Лукашенко отменил свой зарубежный визит, то, вероятно, он присутствовал на церемонии.
На чьи похороны Лукашенко не пришел
В целом руководитель Беларуси в последнее время крайне редко посещает похороны. Даже складывается впечатление, что он их как будто избегает. Судите сами.
В 2015 году после тяжелой и продолжительной болезни на 52-м году жизни скончался многолетний министр финансов Андрей Харковец. На прощание с ним пришли действующий премьер-министр Андрей Кобяков, а также три экс-премьера – Владимир Ермошин, Сергей Сидорский и Михаил Мясникович. Но руководитель страны церемонию не посетил.
В 2016-м Лукашенко не полетел, чтобы попрощаться с бывшим главой Кубы Фиделем Кастро. Хотя они вроде как дружили и тепло относились друг к другу. Вместо себя руководитель Беларуси отправил управляющего делами президента Виктора Шеймана.
В 2017 году скоропостижно ушел из жизни Алексей Ермошин — единственный сын председателя Центризбиркома Лидии Еромшиной. Поддержать ее пришло все руководство страны – глава Администрации президента Наталья Кочанова, руководители парламента Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко. За исключением Лукашенко, которому Ермошина верно служила.
В 2019-м Лукашенко не полетел, чтобы отдать дань памяти бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, с которым они тепло общались много лет. Хотя на похороны пришел Владимир Путин. Соболезнования от имени руководителя Беларуси зачитал посол Владимир Семашко.
Наконец в конце прошлого года Лукашенко проигнорировал похороны первого премьер-министра независимой Беларуси Вячеслава Кебича.
Где хочет быть похоронен сам Лукашенко
Об этом он рассказал несколько лет назад в интервью Ксении Собчак.
«Я больше всего склоняюсь к тому, чтобы меня похоронили в моей деревне. Я хочу там. Я приезжаю в деревню не только из-за того, что там отдыхаю, лучше себя чувствую. Это более спокойное место для меня», — сказал руководитель Беларуси.
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А где хочет быть похоронен сам Лукашенко?
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