Источник материала: UDF



Фото: ria.ru

Фото: «Пул первого»

Александр Дубко

Владимир Мулявин

Фото: president.gov.by

«Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. После националистического угара (несколько лет в Беларуси и это было) мне пришлось его как нашего, русского человека, поднимать на высоту. Я прямо белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке», – заявил Лукашенко.

Борис Ельцин







Фото: ria.ru

Алексий II







Фото: kommersant.ru

Уго Чавес







Мать Лукашенко

«Похороны прошли в узком кругу родных, близких и односельчан», — сообщила пресс-секретарь руководителя страны Наталья Эйсмонт.

На чьи похороны Лукашенко не пришел

Где хочет быть похоронен сам Лукашенко

«Я больше всего склоняюсь к тому, чтобы меня похоронили в моей деревне. Я хочу там. Я приезжаю в деревню не только из-за того, что там отдыхаю, лучше себя чувствую. Это более спокойное место для меня», — сказал руководитель Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко все реже приходит на похороны. 6 человек, которым он лично отдал дань памяти А где хочет быть похоронен сам Лукашенко?