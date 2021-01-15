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Лукашенко все реже приходит на похороны. 6 человек, которым он лично отдал дань памяти

15.01.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко все реже приходит на похороны. 6 человек, которым он лично отдал дань памяти
Фото: ria.ru
Складывается впечатление, что Лукашенко похорон как будто избегает.

В четверг 14 января Александр Лукашенко принял участие в церемонии прощания с митрополитом Филаретом. Руководитель страны принес белые розы и зажег свечу за упокой души митрополита.

Лукашенко все реже приходит на похороны. 6 человек, которым он лично отдал дань памяти

Фото: «Пул первого»

UDF.BY рассказывает, кому еще он лично отдавал дань памяти.

Александр Дубко


Руководитель колхоза участвовал в президентских выборах 1994 года, где набрал около 6% голосов. После избрания Лукашенко назначил его председателем Гродненского облисполкома, которым Александр Дубко руководил до скоропостижной смерти в начале 2001 года.

Лукашенко приехал в Гродно, чтобы проститься с ним: после возложения венка пожал руки сыновьям губернатора, не подойдя почему-то к вдове Эмме Дубко.

Владимир Мулявин



Лукашенко все реже приходит на похороны. 6 человек, которым он лично отдал дань памяти

Фото: president.gov.by

В 2003 году Лукашенко пришел в минский Дом офицеров, чтобы проститься с народным артистом СССР и Беларуси Владимиром Мулявиным. Его голос дрожал.

«Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. После националистического угара (несколько лет в Беларуси и это было) мне пришлось его как нашего, русского человека, поднимать на высоту. Я прямо белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке», – заявил Лукашенко.


Борис Ельцин




Лукашенко все реже приходит на похороны. 6 человек, которым он лично отдал дань памяти

Фото: ria.ru

В 2007 в московском храме Христа Спасителя руководитель Беларуси попрощался с первым президентом России Борисом Ельциным. Интересно, что на похороны от нашей страны также пригласили бывшего председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича, политического врага Лукашенко.

Алексий II




Лукашенко все реже приходит на похороны. 6 человек, которым он лично отдал дань памяти

Фото: kommersant.ru

В 2008 году Лукашенко вновь прилетел в Москву, чтобы попрощаться с патриархом Московским и всея Руси. У гроба Алексия II он оказался рядом с российским президентом Дмитрием Медведевым, отношения с которым уже были не очень хороши.

Уго Чавес




Лукашенко все реже приходит на похороны. 6 человек, которым он лично отдал дань памяти

В 2013 году Лукашенко не только отправился в далекий Каракас, прихватив с собой младшего сына, но и не скрывал своих слез. С президентом Венесуэлы Уго Чавесом у них были отличные отношения, сулившие немалую выгоду Беларуси.


На церемонии прощания Лукашенко во время исполнения национального гимна Венесуэлы не сдержался и заплакал.

Мать Лукашенко


В 2015 году Екатерина Трофимовна Лукашенко, мать руководителя страны, была похоронена на малой родине — в деревне Александрия Шкловского района.

«Похороны прошли в узком кругу родных, близких и односельчан», — сообщила пресс-секретарь руководителя страны Наталья Эйсмонт.


Поскольку до этого Лукашенко отменил свой зарубежный визит, то, вероятно, он присутствовал на церемонии.

На чьи похороны Лукашенко не пришел


В целом руководитель Беларуси в последнее время крайне редко посещает похороны. Даже складывается впечатление, что он их как будто избегает. Судите сами.

В 2015 году после тяжелой и продолжительной болезни на 52-м году жизни скончался многолетний министр финансов Андрей Харковец. На прощание с ним пришли действующий премьер-министр Андрей Кобяков, а также три экс-премьера – Владимир Ермошин, Сергей Сидорский и Михаил Мясникович. Но руководитель страны церемонию не посетил.

В 2016-м Лукашенко не полетел, чтобы попрощаться с бывшим главой Кубы Фиделем Кастро. Хотя они вроде как дружили и тепло относились друг к другу. Вместо себя руководитель Беларуси отправил управляющего делами президента Виктора Шеймана.


В 2017 году скоропостижно ушел из жизни Алексей Ермошин — единственный сын председателя Центризбиркома Лидии Еромшиной. Поддержать ее пришло все руководство страны – глава Администрации президента Наталья Кочанова, руководители парламента Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко. За исключением Лукашенко, которому Ермошина верно служила.

В 2019-м Лукашенко не полетел, чтобы отдать дань памяти бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, с которым они тепло общались много лет. Хотя на похороны пришел Владимир Путин. Соболезнования от имени руководителя Беларуси зачитал посол Владимир Семашко.

Наконец в конце прошлого года Лукашенко проигнорировал похороны первого премьер-министра независимой Беларуси Вячеслава Кебича.

Где хочет быть похоронен сам Лукашенко


Об этом он рассказал несколько лет назад в интервью Ксении Собчак.

«Я больше всего склоняюсь к тому, чтобы меня похоронили в моей деревне. Я хочу там. Я приезжаю в деревню не только из-за того, что там отдыхаю, лучше себя чувствую. Это более спокойное место для меня», — сказал руководитель Беларуси.
 
Теги: Гродно
 
 
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