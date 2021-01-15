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Во время разгона 23 сентября. Фото Алиса Гончар, belsat.eu

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Удивительный коктейль из откровенного фашизма, бандитизма и садизма» Планы создать в стране политический концлагерь – это удивило сильно даже на фоне имеющейся реальности.

– Замечательная, слитая в сеть инициативой BYPOL – совершенно удивительный коктейль из откровенного фашизма, бандитизма и садизма. Три, как говорится, в одном, –обозреватель. – И вишенкой на торте: «Президент сказал», «президентом мы прикрыты».Не знаю, были ли ещё в стране люди, которые испытывали иллюзии насчёт того, что весь происходящий беспредел – это перегибы исполнителей, а не последовательная и целенаправленная политика. Думаю, таких уже не было и нет, все слишком очевидно, поэтому и нового в сливе немного, разве только то, что прямым соучастником террора против мирного населения является РФ – поставщик оружия.Но вот планы создать в стране политический концлагерь – это удивило сильно даже на фоне имеющейся реальности. Так чётко повеяло 30-ми годами прошлого столетия, что аж мурашки по коже.Мы тут проводим параллели со сталинизмом, улавливая общие черты, а они в это время эти общие черты целенаправленно планируют и организовывают. Да ладно, сталинизм. При Сталине «лишними» люди не были - все годились Беломорканал строить. «Лишние люди» – это из репертуара совершенно другого персонажа, которому все жизненного пространства не хватало, а «лишних» можно было утилизировать в буквальном смысле, что и делалось: золотые коронки – отдельно, волосы для набивки мебели – отдельно, органы и кровь для медицины – отдельно и т.д.Я не юрист, поэтому у меня чисто любопытство: на сколько уголовных статей наговорено в этой речи?Нет лучшей иллюстрации того, насколько дорогая штука – глупость. Насколько дорого она обходится, причём, не только её обладателям.Сидеть и на полном серьёзе обсуждать, как калечить и убивать людей во имя победы в исключительно воображаемой «гибридной войне» и борьбы с желающими нас разделить Польшей, Литвой и Украиной, и при этом ни разу не заметить чистейше криминального характера происходящего – это надо уметь.Правы были те, кто говорил, что в 2020 году в Беларуси добро и зло приняли очень чёткие и определённые формы и места «в середине» не осталось. Тут теперь только так: или за добро, или за зло.