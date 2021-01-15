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Почобут: «Органы по-прежнему «текут»
Источник материала: UDF
Фото: tvr.by
– Силовые структуры Лукашенко по-прежнему «протекают», –
Куда важнее, мне кажется, другой момент.
Органы по-прежнему «текут», а это значит внутри системы понимают, что увещевания пропаганды о том, что кризис окончился, протест сдулся и ситуация в Беларуси вернулась в привычное русло – это всего лишь сказочка для наивных а'ля Рене Фазель.
Так как было до 9 августа уже не будет. И это рождает неуверенность винтиков и составных частей системы в своем завтрашнем дне.
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Так как было до 9 августа уже не будет.
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