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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У госбанков закончились деньги для бюджета: Спрос на российский госдолг испарился Решить проблему могли бы иностранные инвесторы, но их отпугивают санкционные риски.

Первое размещение облигаций федерального займа, с помощью которых правительство покрывает дефицит бюджета, прошло без аншлага.На два аукциона в среду, 13 января, инвесторы принесли 48,8 млрд рублей, что позволило Минфину привлечь в бюджет 31,1 млрд. Это втрое меньше средней суммы, которая требуется еженедельно, чтобы выполнить квартальный план по займам размером 1 трлн рублей. Минфин предлагал инвесторам классические 7-летние ОФЗ 26236. Собрав заявки на 15,3 млрд рублей ведомство разместило бумаги под 5,91% годовых на 10,15 млрд.Инфляционные ОФЗ 52003, традиционно популярные среди пенсионных фондов, нашли чуть больший спрос - 33,75 млрд рублей. Минфин разметил бумаги на 21 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 2,39% годовых.В прошлом году Минфин продал ОФЗ на рекордные 5,3 трлн рублей, а спрос на аукционах осенью измерялся сотнями миллиардов.Долговой рывок был оплачен крупными госбанками, которые финансировавали дефицит бюджета за счет собственных рублевых резервов, указывает главный экономист Альфа-банкаНо эти запасы оказались исчерпаны: весь профицит ликвидности размером 3,7 трлн рублей исчез, тогда как бюджету в этом году нужно 2,7 триллиона для покрытия «дыры».Решить проблему могли бы иностранные инвесторы, но их отпугивают санкционные риски, которые растут на фоне обвинений России в кибератаке, указывает аналитик Райффайзенбанка. Кроме того, на рынок давит изменение позиции ЦБ, который поставил на паузу снижение ключевой ставки по крайней мере на ближайшее время.Потеряв 9% на вложениях в российский госдолг в прошлом году (за счет падения рубля на 16% к доллару), нерезиденты начали 2021-й продажами: за первую неделю января они избавились от ОФЗ на 14,3 млрд рублей, согласно подсчетам Сбербанк CIB.Свободных остатков у Минфина мало - всего 1 трлн рублей, отмечает Порывай: это меньше месяца расходов федерального бюджета и чуть больше квартала в пересчете на дефицит.Правительство могло бы расходовать ФНБ, но это не соответствует бюджетному правилу. Другой выход - предлагать инвесторам более высокие ставки, рассуждает Порывай. Но это увеличит расходы на обслуживание долга, которые и без того выросли на 33% в 2021 году.Третий вариант - это снова запустить «печатный станок» центробанка. «Планы правительства по дальнейшему наращиванию заимствований предполагают, что банки должны будут более активно использовать инструменты рефинансирования ЦБ», - указывает Орлова.В рамках операций долгосрочного репо регулятор залил в банковскую систему 817 млрд рублей в прошлом году и еще 306 млрд 11 января текущего года.