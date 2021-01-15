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У госбанков закончились деньги для бюджета: Спрос на российский госдолг испарился

15.01.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У госбанков закончились деньги для бюджета: Спрос на российский госдолг испарился
Иллюстративное фото
Новый год принес новые сложности Минфину России на рынке госдолга.

Первое размещение облигаций федерального займа, с помощью которых правительство покрывает дефицит бюджета, прошло без аншлага.

На два аукциона в среду, 13 января, инвесторы принесли 48,8 млрд рублей, что позволило Минфину привлечь в бюджет 31,1 млрд. Это втрое меньше средней суммы, которая требуется еженедельно, чтобы выполнить квартальный план по займам размером 1 трлн рублей. Минфин предлагал инвесторам классические 7-летние ОФЗ 26236. Собрав заявки на 15,3 млрд рублей ведомство разместило бумаги под 5,91% годовых на 10,15 млрд.

Инфляционные ОФЗ 52003, традиционно популярные среди пенсионных фондов, нашли чуть больший спрос - 33,75 млрд рублей. Минфин разметил бумаги на 21 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 2,39% годовых.

В прошлом году Минфин продал ОФЗ на рекордные 5,3 трлн рублей, а спрос на аукционах осенью измерялся сотнями миллиардов.

Долговой рывок был оплачен крупными госбанками, которые финансировавали дефицит бюджета за счет собственных рублевых резервов, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Но эти запасы оказались исчерпаны: весь профицит ликвидности размером 3,7 трлн рублей исчез, тогда как бюджету в этом году нужно 2,7 триллиона для покрытия «дыры».

Решить проблему могли бы иностранные инвесторы, но их отпугивают санкционные риски, которые растут на фоне обвинений России в кибератаке, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.   Кроме того, на рынок давит изменение позиции ЦБ, который поставил на паузу снижение ключевой ставки по крайней мере на ближайшее время.

Потеряв 9% на вложениях в российский госдолг в прошлом году (за счет падения рубля на 16% к доллару), нерезиденты начали 2021-й продажами: за первую неделю января они избавились от ОФЗ на 14,3 млрд рублей, согласно подсчетам Сбербанк CIB.

Свободных остатков у Минфина мало - всего 1 трлн рублей, отмечает Порывай: это меньше месяца расходов федерального бюджета и чуть больше квартала в пересчете на дефицит.

Правительство могло бы расходовать ФНБ, но это не соответствует бюджетному правилу. Другой выход - предлагать инвесторам более высокие ставки, рассуждает Порывай. Но это увеличит расходы на обслуживание долга, которые и без того выросли на 33% в 2021 году.

Третий вариант - это снова запустить «печатный станок» центробанка. «Планы правительства по дальнейшему наращиванию заимствований предполагают, что банки должны будут более активно использовать инструменты рефинансирования ЦБ», - указывает Орлова.

В рамках операций долгосрочного репо регулятор залил в банковскую систему 817 млрд рублей в прошлом году и еще 306 млрд 11 января текущего года.
 
 
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Решить проблему могли бы иностранные инвесторы, но их отпугивают санкционные риски.
 
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