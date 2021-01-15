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В Речицком районе лоб в лоб столкнулись «жигули» и Daewoo - два человека в больнице
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе в лобовом столкновении пострадали два человека,
ДТП произошло днем 14 января на трассе М10 Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин.
20-летний водитель Daewoо объезжал препятствие, но не учел при этом погодных условий и его вынесло на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «ВАЗ».
Водитель «жигулей» и пассажир Daewoо с травмами госпитализированы.
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20-летний водитель Daewoо объезжал препятствие, но не учел при этом погодных условий и его вынесло на полосу встречного движения.
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