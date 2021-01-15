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В Речицком районе лоб в лоб столкнулись «жигули» и Daewoo - два человека в больнице

15.01.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе в лобовом столкновении пострадали два человека, сообщили в ГАИ.


ДТП произошло днем 14 января на трассе М10 Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин.

20-летний водитель Daewoо объезжал препятствие, но не учел при этом погодных условий и его вынесло на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «ВАЗ».


Водитель «жигулей» и пассажир Daewoо с травмами госпитализированы.

 
Теги: Гомель
 
 
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20-летний водитель Daewoо объезжал препятствие, но не учел при этом погодных условий и его вынесло на полосу встречного движения.
 
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