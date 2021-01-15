В Речицком районе лоб в лоб столкнулись «жигули» и Daewoo - два человека в больнице

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе в лобовом столкновении пострадали два человека, сообщили в ГАИ.





ДТП произошло днем 14 января на трассе М10 Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин.

20-летний водитель Daewoо объезжал препятствие, но не учел при этом погодных условий и его вынесло на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «ВАЗ».





Водитель «жигулей» и пассажир Daewoо с травмами госпитализированы.