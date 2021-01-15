МАЗ спасателей и такси столкнулись в Гродно

Источник материала: Tut.by

Автомобиль МЧС попал в аварию 14 января, около 23.00, в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, МАЗ МЧС ехал на вызов с включенной звуковой сигнализацией и проблесковыми маячками по улице Курчатова в сторону улицы Лиможа. На пересечении с улицей Дзержинского он столкнулся с такси Skoda, водитель которого двигался со стороны улицы Белые Росы.



Фото: ГАИ

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.