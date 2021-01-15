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МАЗ спасателей и такси столкнулись в Гродно
Источник материала: Tut.by
Автомобиль МЧС попал в аварию 14 января, около 23.00, в Гродно. Об этом
По информации инспекторов, МАЗ МЧС ехал на вызов с включенной звуковой сигнализацией и проблесковыми маячками по улице Курчатова в сторону улицы Лиможа. На пересечении с улицей Дзержинского он столкнулся с такси Skoda, водитель которого двигался со стороны улицы Белые Росы.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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