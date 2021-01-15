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Ковалевский: налоговик – это ваш партнер, а не каратель

15.01.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Насколько часто белорусским налоговикам приходится самим слышать о том, что инспекция из исторически фискального органа превращается в современного и эффективного партнера налогоплательщика, стоит ли повышать налоги в сложных экономических и политических условиях, и как найти разумную грань, чтобы и бюджет пополнялся, и люди не раздражались – на вопросы радио Sputnik ответил начальник Главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Андрей Ковалевский. 

© Sputnik Василий Семашко
Стало известно, как белорусы будут платить “налог на границу”

"Это мнение многих и граждан, и организаций, что налоговые органы переформатировали свою работу. От "карателя", который взыскивает деньги, наказывает штрафами и т. д., к созданию для плательщика комфортных условий по уплате налогов. Сегодня мы идем семимильными шагами по цифровизации всех процессов. Создаются электронные сервисы, чтобы люди не тратили время на хождение по налоговым органам", – сказал собеседник Sputnik.

О том, кому и как платить транспортный налог, кто получит льготы, кто заплатит за пересечение границы и какие базы данных есть у налоговиков, читайте здесь.

Программу "Горизонт событий" с участием начальника Главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрея Ковалевского смотрите на Sputnik Беларусь.

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Кто и за что будет платить в Беларуси транспортный налог, почему никто не сможет избежать уплаты – об этом и не только смотрите интервью с начальником Главного...
 
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