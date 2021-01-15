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Как на Полесье "Шчадрэц" отмечают – видео
15.01.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На берегу Припяти на самом юге страны стоит деревня Погост, которая прославилась на весь мир обрядом "Юраўскі карагод", имеющий статус нематериального культурного наследия.
Традиции и обряды белорусского Полесья настолько аутентичны, что ЮНЕСКО придало обряду на Юрьев день особый охраняемый статус.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Погосте, как повелось, отмечают все праздники и даже Старый Новый год, по-местному он называется Шчадрэц. Большая заслуга в сохранении местных традиций принадлежит Екатерине Алексеевне Панчене, которая больше 30 лет возглавляла местный дом культуры, а колядовать ходила с трех лет.
"Шчадрэц колісь звалі - Васілей, Стары Новы год. Гэта ўжо друга куцця, таму што Раство - першая куцця. На Хрышчэнне будзе трэццяя куцця. Усе абрады ў нас звязаныя са збажыною" ("Щедрец раньше назывался - Василий, Старый Новый год. Это уже вторая кутья, потому что Рождество - первая кутья. При Крещении будет третья кутья. Все обряды у нас связаны с зерном")", - рассказала она.
А чтобы праздник удался, по словам Екатерины Алексеевны, нужно приговаривать: "пячыце ладкі, каб цяляты былі гладкі" ("пеките оладки, чтобы телята были гладкими"), "пячыце блінцы, каб дзеці былі, як жарабцы" ("пеките блинцы, чтобы дети были как жеребцы").
Как празднуют Шчадрэц в Погосте, и причем здесь Медведь, Аист, Сорока, Цыганка и Коза, смотрите в видеорепортаже Sputnik.
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Колядные традиции белорусов в своем первозданном виде дошли до нас в XXI веке, а так, как празднуют Старый Новый год полешуки, больше нигде не увидеть.
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