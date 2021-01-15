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Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу
15.01.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), следует из сообщения, опубликованного на
Пресс-служба МИД РФ
"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН", - говорится в заявлении.
"По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - добавили в российском МИД.
В министерстве напомнили, что 22 ноября США "под надуманным предлогом"
После выхода США из договора, подчеркнули в МИД, был нарушен баланс интересов государств-участников ДОН, "нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности".
Российская сторона выступила с конкретными инициативами по поддержанию ДОН в новых условиях, но в Вашингтоне они не получили поддержки.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
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Вопрос об участии России в ДОН встал осенью прошлого года после выхода из договора Соединенных Штатов.
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