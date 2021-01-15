Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД РФ.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН", - говорится в заявлении.

"По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - добавили в российском МИД.

В министерстве напомнили, что 22 ноября США "под надуманным предлогом" вышли из Договора по открытому небу . В частности, в Белом доме заявляли, что Россия неоднократно нарушала ДОН и использовала его как инструмент "военного принуждения". В свою очередь в Москве все обвинения американской стороны отвергали.

После выхода США из договора, подчеркнули в МИД, был нарушен баланс интересов государств-участников ДОН, "нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности".

Российская сторона выступила с конкретными инициативами по поддержанию ДОН в новых условиях, но в Вашингтоне они не получили поддержки.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.