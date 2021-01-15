НАУ нарисовал истинное лицо белорусской власти





Согласно подсчетам НАУ, после выборов в Беларуси правоохранительные органы задержали по политическим мотивам более 33 тыс. человек.





До и после выборов система породила 190 политзаключенных,





и возбудила более 900 уголовных дел в отношении мирных протестующих.





В международные структуры передано более 1000 задокументированных фактов пыток белорусов сотрудниками правоохранительных органов.





При этом пытки как минимум в 3 случаях сопровождались сексуальным насилием.





За это же время зафиксировано 477 фактов незаконного задержания журналистов, которые просто выполняли свою работу.





19 журналистов в настоящее время проходят подозреваемыми по уголовным делам.





Более 130 студентов были отчислены из вузов страны только за то, что они открыто выражали свою позицию, на что имеют гарантированное Конституцией право.





20 студентов стали подозреваемыми по уголовному делу.





И при этом за все прошедшее после выборов время не возбуждено НИ ОДНОГО уголовного дела по фактам пыток, убийств, насилия, фальсификации итогов выборов.





НИ ОДНА проверка не доведена до своего логического конца, хотя десятки уголовных дел в отношении мирных протестующих очень оперативно отправили в суды.





Вот все это Лукашенко и предлагает беларусам благополучно забыть - "перевернуть страницу".