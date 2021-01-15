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Жена Александра Тарайковского - о словах из слитой аудиозаписи про ее убитого мужа: Это просто геноцид

15.01.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Елена Герман прокомментировала слова человека с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, про ее убитого мужа Александра Тарайковского:


момент убийства Александра Тарайковского

«Пьяница и дебил? У меня просто нет слов. Как так можно? Они убили мирного гражданина, а теперь еще и оскорбляют его. Они же так и не завели уголовного дела. Мало того, выставили раньше [Тарайковского] террористом.

Это просто ужас, я не знаю, что сказать, не знаю, как можно прокомментировать такие слова. Просто ужасно. Я считаю, что это просто геноцид. У меня нет надежд на какое-то справедливое решение дела сейчас.

А высказывания Карпенкова просто не укладываются в голове. Просто убивают людей. Как дальше жить в этой стране, как здесь воспитывать детей?», - цитирует Елену @kyky_org
 
 
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Елена Герман прокомментировала слова человека с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, про ее убитого мужа Александра Тарайковского:
 
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