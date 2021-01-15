Жена Александра Тарайковского - о словах из слитой аудиозаписи про ее убитого мужа: Это просто геноцид





момент убийства Александра Тарайковского





«Пьяница и дебил? У меня просто нет слов. Как так можно? Они убили мирного гражданина, а теперь еще и оскорбляют его. Они же так и не завели уголовного дела. Мало того, выставили раньше [Тарайковского] террористом.





Это просто ужас, я не знаю, что сказать, не знаю, как можно прокомментировать такие слова. Просто ужасно. Я считаю, что это просто геноцид. У меня нет надежд на какое-то справедливое решение дела сейчас.



