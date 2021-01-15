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Из-за морозов объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белорусские синоптики выступили с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении.
По прогнозу Белгидромета, в субботу на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Местами при прояснениях минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до -25..-26°С.
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Белорусские синоптики выступили с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении.
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