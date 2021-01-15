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Телеграм-канал «Сухарево News» и чат «Сухарево-97» после задержания администратора контролируют силовики
Источник материала: Навiны
Задержан 31-летний минчанин — создатель и администратор телеграм-чата «Сухарево-97», участниками которого были более 3300 пользователей, а также телеграм-канала «Сухарево News» (более 1100 подписчиков), сообщает пресс-служба МВД.
По информации министерства, житель Минска был задержан сотрудниками ГУБОПиК 14 января.
«Оперативники установили, что задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных «дворовых» акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу», — говорится в сообщении.
Пресс-служба не называет имя задержанного. На опубликованном в телеграм-канале МВД видео, где мужчина дает показания, его лицо скрыто.
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Телеграм-канал «Сухарево News» и чат «Сухарево-97» после задержания администратора контролируют силовики
Задержан 31-летний минчанин — создатель и администратор телеграм-чата «Сухарево-97», участниками которого были более 3300 пользователей, а также телеграм-канала...
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