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Биржа: евро и доллар сильно ослабли на фоне встречи Каллаура и Лукашенко
Источник материала: Навiны
Три основные иностранные валюты сегодня сдали свои позиции.
Торги они завершили на следующих позициях:
евро — 3,1017 белорусского рубля (-0,0244 пункта);
доллар — 2,556 белорусского рубля (-0,0161 пункта);
российский рубль — 3,4826 белорусского рубля за 100 российских (-0,009 пункта).
Напомним, на сегодняшней встрече с главой Нацбанка Александр Лукашенко заявил, что
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Три основные иностранные валюты сегодня сдали свои позиции.
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