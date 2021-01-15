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Биржа: евро и доллар сильно ослабли на фоне встречи Каллаура и Лукашенко

15.01.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Три основные иностранные валюты сегодня сдали свои позиции.

Биржа: евро и доллар сильно ослабли на фоне встречи Каллаура и Лукашенко

Торги они завершили на следующих позициях:

евро — 3,1017 белорусского рубля (-0,0244 пункта);

доллар — 2,556 белорусского рубля (-0,0161 пункта);

российский рубль — 3,4826 белорусского рубля за 100 российских (-0,009 пункта).

Напомним, на сегодняшней встрече с главой Нацбанка Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна научиться противостоять западным санкциям.

 
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Три основные иностранные валюты сегодня сдали свои позиции.
 
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