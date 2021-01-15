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Когда лучше убрать ёлку? Вот что говорят приметы, медики и экологи

15.01.2021 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Когда нужно убирать ёлку? Кто-то убирает это дерево сразу после исчезновения праздничного настроения, кто-то – после Рождества и Нового года, кто-то – когда с живой ёлки начинают осыпаться иголки. И, конечно, есть те, кто убирает праздничное дерево, основываясь на фэншуе и приметах.

Что говорят приметы?

По одной из версий, ёлка вбирает в себя весь негатив ушедшего года. Поэтому попрощаться с этим деревом стоит как можно раньше.

Если с ёлки начинают без причины падать игрушки, а дети и коты тут ни при чём, то тоже пора убирать дерево. Давным-давно люди верили, что это проделки домового, которому надоела ель.

Когда лучше убрать ёлку? Вот что говорят приметы, медики и экологи
Фото: pixabay.com 

Оставлять ёлку возле мусорных баков нельзя, поскольку считается, что таким образом человек может потерять удачу на весь следующий год. Если есть возможность посадить дерево в лесу или на даче, то лучше так и поступить. А если нет, то нужно её превратить в дрова и сжечь.

Что говорит фэншуй?

Согласно фэншую, убирать ёлку можно только после наступления китайского Нового года. В 2021 году это 12 февраля. Однако большинство праздничных деревьев так долго не выдержит. Искусственная – запросто. Если же для Нового года покупалась живая ёлка, то её можно убрать, а потом вместо дерева поставить или положить связку еловых веток.

А вы знали, что нельзя спать ногами к двери или возле зеркала? И вот почему 

Когда лучше убрать ёлку? Вот что говорят приметы, медики и экологи
Фото: pixabay.com 

Что говорят экологи?

Экологи советуют убирать праздничные деревья не позже конца января. Во многих странах после праздников ёлки отдаются на утилизацию. Эти деревья становятся удобрениями, топливом для котельных и подстилкой для животных. К сожалению, подобная утилизация есть не везде.

Например, в Москве проходит специальная акция «Елочный круговорот», в рамках которой открываются пункты приёма ёлок. Акция будет длиться до 20 февраля. В Минске с 2020 года тоже начала действовать утилизация. В 2021 году вывоз ёлок состоится 17 и 24 января. Для утилизации достаточно снять с деревьев мишуру, украшения и оставить возле контейнерных площадок, после чего ёлки будут вывезены. Также вывоз праздничных деревьев будет в Гродно 18 и 25 января.

Когда лучше убрать ёлку? Вот что говорят приметы, медики и экологи
Фото: pixabay.com 

Что говорят медики?

Медики солидарны с приметами: убирать ель нужно как можно раньше. Пока дерево стоит, на нём накапливается пыль, также есть риск попадания иголок в рот или нос маленьким детям. Елка может выделять опасные аллергены, а ещё стать причиной возникновения плесени.

Кстати, ранее мы рассказывали, как сделать дом уютным и наполнить его положительной энергией. В этом помогут семь фэншуй-советов – подробнее здесь

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Когда нужно убирать ёлку? Кто-то убирает это дерево сразу после исчезновения праздничного настроения, кто-то – после Рождества и Нового года, кто-то – когда с живой...
 
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