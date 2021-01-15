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Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей

15.01.2021 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 100-летие отмечает 15 января «Сельская газета». С юбилеем со дня выхода первого номера коллектив редакции поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции «Сельской газеты» со 100-летием со дня выхода первого номера

Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей

Первоначально издание называлось «Белорусская деревня». За век оно менялось еще не раз. Но всегда «сельчанка» оставалась верной своему призванию – писать о тех, кто ежедневно работает на земле.  

Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Все-таки там наши корни, там наша спадчына, и мы должны это всё сохранить. Благодаря «Сельской газете», на мой взгляд, нам удается это делать, потому что «Сельская газета» – это газета не только об аграриях, но и о людях, которые живут на нашей малой родине. О людях, которые дают нам хлеб, дают нам пищу.  

Во время событий, которые происходили в августе-сентябре, мы ни грамма не услышали какого-то негатива со стороны сельских жителей. Они работали, убирали хлеб, убирали картошку. Они понимали, что один упущенный день можем им стоить целого года.  

Я хочу сказать, что многим нужно брать пример с сельских жителей. Это касается не только аграриев, это касается и тех, кто учил детей в школе, тех, кто оказывал медицинскую помощь во время пандемии.  

Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей

15 января лучших работников издания за многолетний труд и по случаю юбилея отметили наградами.  

Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей

Это издание отметило 100 лет со дня выхода первого номера. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле? Подробнее об этом читайте здесь.  

Люди в материале: Игорь Луцкий, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 100-летие отмечает 15 января «Сельская газета». С юбилеем со дня выхода первого номера коллектив редакции поздравил Президент, сообщили в программе...
 
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