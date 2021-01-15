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Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 100-летие отмечает 15 января «Сельская газета». С юбилеем со дня выхода первого номера коллектив редакции поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первоначально издание называлось «Белорусская деревня». За век оно менялось еще не раз. Но всегда «сельчанка» оставалась верной своему призванию – писать о тех, кто ежедневно работает на земле.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Во время событий, которые происходили в августе-сентябре, мы ни грамма не услышали какого-то негатива со стороны сельских жителей. Они работали, убирали хлеб, убирали картошку. Они понимали, что один упущенный день можем им стоить целого года.
Я хочу сказать, что многим нужно брать пример с сельских жителей. Это касается не только аграриев, это касается и тех, кто учил детей в школе, тех, кто оказывал медицинскую помощь во время пандемии.
15 января лучших работников издания за многолетний труд и по случаю юбилея отметили наградами.
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Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей
Новости Беларуси. 100-летие отмечает 15 января «Сельская газета». С юбилеем со дня выхода первого номера коллектив редакции поздравил Президент, сообщили в программе...
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