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Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 100-летие отмечает 15 января «Сельская газета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С юбилеем со дня выхода первого номера коллектив редакции поздравил Президент (подробнее
За век оно менялось еще не раз. Но всегда «сельчанка» оставалась верной своему призванию – писать о тех, кто ежедневно работает на земле.
В свое время здесь печатались многие белорусские классики, среди них Якуб Колас и Янка Купала. И сегодня девиз газеты «Пашем и пишем вместе!»
Коллектив старается идти в ногу со временем. Обновляется формат. Бумажный тираж составляет около 25 тысяч экземпляров. А интернет-версию ежедневно посещают около 10 тысяч читателей.
Сергей Михович, главный редактор «Сельской газеты»:
Создан электронный музей газеты. Летопись белорусской деревни издание представило на выставке. На ней собраны работы фотокоров издания, начиная с 20-х годов XX века.
Разместилась презентация в одном из павильонов аграрного университета, тем самым добавляя еще больше колорита снимкам: аграрии в поле, на ферме, на уборке урожая – в работе и на отдыхе.
Олег Федоров, сотрудник «Сельской газеты»:
Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:
15 января лучших работников издания за многолетний труд и по случаю юбилея отметили наградами.
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Новости Беларуси. 100-летие отмечает 15 января «Сельская газета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем со дня выхода первого номера коллектив...
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