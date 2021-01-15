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Авторынок в Малиновке продают за 17 миллионов долларов
Источник материала: Tut.by
Авторынок «Малиновка» выставили на продажу за 17 миллионов долларов. На сайте Центра промышленной оценки
Центральный авторынок «Малиновка» открылся в Минске в 1994 году. Там продаются автомобили, автозапчасти и другие товары, связанные с автомобилями, работают автосалоны, а также строительный рынок.
На сайте Центра промышленной оценке выставлены два лота по продаже недвижимости ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо».
Площадь помещений — от 5,7 квадратных метров до 54 889,0 квадратных метров.
Заявки по аукциону принимаются до 11 февраля. Торги назначили на 15 февраля. Начальная стоимость — 43 958 550 рублей (это чуть больше 17 миллионов долларов).
Заявки по этому лоту принимаются до 11 февраля, начало торгов — 15 февраля. Начальная стоимость — 1 935 203 рублей (753 114 долларов).
ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» — банкрот. По последней информации, указанной
Экономический суд Минской области
Долги компании оценивались в десятки миллионов долларов. Среди крупных кредиторов назывались компания «Версо М» российского бизнесмена азербайджанского происхождения Мехраджа Бабаева, Белагропромбанк и БПС-Сбербанк. У ТМК также имелась задолженность и перед налоговой инспекцией.
Созданием компании «Торговый мир — «Кольцо» занимался известный бизнесмен Юрий Аверьянов. В 2017-м Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд». Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов. Он
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Авторынок «Малиновка» выставили на продажу за 17 миллионов долларов. На сайте Центра промышленной оценки появились лоты от ЗАО «Торговый Мир - «Кольцо», это заметил...
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