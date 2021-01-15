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Северная Корея показала «самое мощное оружие в мире»
Источник материала: Onliner
В Пхеньяне вечером 14 января прошел военный парад. На нем присутствовал Ким Чен Ын и «самое мощное оружие в мире». Так охарактеризовало Центральное телеграфное агентство Кореи новую баллистическую ракету Pukguksong-5 для подлодок.
На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, были замечены минимум четыре ракеты с черно-белыми конусами. Pukguksong-5 может быть обновленной версией Pukguksong-4, представленной на предыдущем параде в октябре. Она выглядит длиннее.
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В Пхеньяне вечером 14 января прошел военный парад. На нем присутствовал Ким Чен Ын и «самое мощное оружие в мире». Так охарактеризовало Центральное телеграфное...
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