Посольство США: Белорусский народ заслуживает лучшего будущего. Заявление

Источник материала: UDF



Фото: Facebook посольства США в Беларуси

заявление

“Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ, которые просто делают свою работу, беспристрастно рассказывая своим согражданам о происходящем. Арест Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях.



Сильные независимые средства массовой информации, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и очень важны для современного открытого общества. Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего”, – говорится в заявлении американских дипломатов.