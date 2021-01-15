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Посольство США: Белорусский народ заслуживает лучшего будущего. Заявление

15.01.2021 16:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посольство США: Белорусский народ заслуживает лучшего будущего. Заявление
Фото: Facebook посольства США в Беларуси
Сегодня посольство США в Беларуси опубликовало заявление, в котором высказало глубокую обеспокоенность продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ и журналистов.

“Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ, которые просто делают свою работу, беспристрастно рассказывая своим согражданам о происходящем. Арест Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях.

Сильные независимые средства массовой информации, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и очень важны для современного открытого общества. Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего”, – говорится в заявлении американских дипломатов.
 
 
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Сильные независимые СМИ являются правом белорусского народа.
 
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