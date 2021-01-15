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Российский флот получит «оружие Судного дня»

15.01.2021 16:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российский флот получит «оружие Судного дня»
Фото: wikipedia.org
Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» строится в России, субмарина будет передана ВМФ РФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Атомная подлодка спецназначения „Ульяновск“ (проект 09853) будет передана ВМФ в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени также завершат государственные испытания. В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед „Ульяновск“ впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения», — сказал он.


По словам собеседника агентства, сейчас завершается строительство корпуса корабля, а в ближайшее время начнутся его гидравлические испытания на заводе «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«АПЛ спецназначения „Ульяновск“ заложена на судоверфи „Севмаш“ в 2017 году. Это младший брат субмарины „Хабаровск“ проекта 09851. Он имеет те же основные размерения, но отличается от „Хабаровска“ тем, что в нем будут применены более современные системы и механизмы», — добавил он.


ТАСС не располагает официальным комментарием ПО «Севмаш», где строится эта АПЛ.

Изначально предполагалось, что название «Ульяновск» получит шестой корпус многоцелевой субмарины проекта 885 М «Ясень-М».

О подлодках серии


5 ноября 2020 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что второй носитель оружия «судного дня» — подводных ядерных суперторпед «Посейдон» — АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 будет выведена из эллинга завода «Севмаш» в первой половине 2021 года. Первый носитель «Посейдонов» — подлодка проекта 09852 «Белгород» — была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Ожидается, что она будет передана флоту в 2021 году.

В мае 2018 года источник сообщил ТАСС, что система «Посейдон» включена в госпрограмму вооружения до 2027 года и должна быть введена в боевой состав ВМФ до конца действия программы.


Впервые о российском беспилотном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Он отмечал, что такие беспилотники могут быть оснащены как обычной, так и ядерной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и т.д. По данным Минобороны, аппараты «Посейдон» вместе с подлодками-носителями входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Беспилотники получат высокую скорость и неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения — более 1 км.

В 2018 году издание Business Insider назвало носитель «Посейдонов» российским «оружием Судного дня», отметив его потенциально сокрушающую мощь.
 
 
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