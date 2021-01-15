Источник материала: UDF



Фото: wikipedia.org

ТАСС

«Атомная подлодка спецназначения „Ульяновск“ (проект 09853) будет передана ВМФ в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени также завершат государственные испытания. В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед „Ульяновск“ впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения», — сказал он.

«АПЛ спецназначения „Ульяновск“ заложена на судоверфи „Севмаш“ в 2017 году. Это младший брат субмарины „Хабаровск“ проекта 09851. Он имеет те же основные размерения, но отличается от „Хабаровска“ тем, что в нем будут применены более современные системы и механизмы», — добавил он.

О подлодках серии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский флот получит «оружие Судного дня» В ближайшее время начнутся его гидравлические испытания.

По словам собеседника агентства, сейчас завершается строительство корпуса корабля, а в ближайшее время начнутся его гидравлические испытания на заводе «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).ТАСС не располагает официальным комментарием ПО «Севмаш», где строится эта АПЛ.Изначально предполагалось, что название «Ульяновск» получит шестой корпус многоцелевой субмарины проекта 885 М «Ясень-М».5 ноября 2020 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что второй носитель оружия «судного дня» — подводных ядерных суперторпед «Посейдон» — АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 будет выведена из эллинга завода «Севмаш» в первой половине 2021 года. Первый носитель «Посейдонов» — подлодка проекта 09852 «Белгород» — была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Ожидается, что она будет передана флоту в 2021 году.В мае 2018 года источник сообщил ТАСС, что система «Посейдон» включена в госпрограмму вооружения до 2027 года и должна быть введена в боевой состав ВМФ до конца действия программы.Впервые о российском беспилотном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой рассказал президент РФв своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Он отмечал, что такие беспилотники могут быть оснащены как обычной, так и ядерной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и т.д. По данным Минобороны, аппараты «Посейдон» вместе с подлодками-носителями входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Беспилотники получат высокую скорость и неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения — более 1 км.В 2018 году издание Business Insider назвало носитель «Посейдонов» российским «оружием Судного дня», отметив его потенциально сокрушающую мощь.