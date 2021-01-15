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Кому не стоит окунаться в купель на Крещение? Объясняет медик

15.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому не стоит окунаться в купель на Крещение? Объясняет медик

Человек, который собирается окунаться в купель на Крещение, должен быть подготовлен к этому. Об этом сообщила профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ Елена Григоренко, пишет БЕЛТА.

Она попросила учитывать людей, которые планируют принять участие в купании в проруби, что подобная процедура – большая нагрузка для человеческого организма. К кому же, имеются противопоказания.

Елена Григоренко отметила, что медики глубоко уважают чувства верующих, но посоветовала вдумчиво подойти к вопросу окунания. Она сообщила, что помимо тяжелых последствий возможно резкое ухудшение самочувствия и во время самой процедуры. Человек, который хочет окунуться на Крещение и при этом сохранить здоровье тела и духа, должен готовиться к этому в течение всего года, заметила медик.

Фото БЕЛТА (архив)

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Человек, который собирается окунаться в купель на Крещение, должен быть подготовлен к этому. Об этом сообщила профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней...
 
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