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Женщина стала похожа на «человека-слона» после похода к косметологу
Источник материала: ОНТ
Женщина из
Сара Гибсон решила устранить носогубные морщины. Она выбрала салон и заплатила 400 фунтов (около 1400 BYN).
Как утверждает британка, косметолог ввел ей без предупреждения филлер, который должны использовать только квалифицированные дерматологи. Создатели предупреждают, что от него могут появиться побочные эффекты.
«У меня не было обезболивающего – это была агония. Когда я посмотрела в зеркало, сразу что-то показалось неправильным», – поделилась женщина.
Лицо пациентки после процедуры начало отекать. Британка пришла в салон еще раз, где ей вкололи фермент, который должен был растворить наполнитель. Но, как оказалось, у клиентки была на него аллергия.
«Я была похожа на Человека-слона. Врач направил меня к пластическому хирургу, который сказал, что мне, скорее всего, придется разрезать его, потому что это было похоже на бетон на моем лице», – прокомментировала пострадавшая.
В конце концов Саре прописали курс стероидов, и она попала под наблюдение специалиста по эстетической медицине, который продолжал лечение в течение 10 недель, прежде чем проблема была решена.
Фото: Collect
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Женщина из Великобритании неудачно сходила к косметологу и стала похожа на «человека-слона», пишет Daily Star. Сара Гибсон решила устранить носогубные морщины. Она...
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