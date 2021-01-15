Источник материала: ОНТ

Россия выходит из Договора по открытому небу. МИД объявил о начале процедуры, объяснив это решением тем, что США покинули соглашение «под надуманным предлогом».

Это нарушило баланс интересов участников и, как считают в Москве, подорвало роль Договора «как инструмента укрепления доверия и безопасности».

Договор по открытому небу был подписан в 28 лет назад и давал возможность собирать информацию о вооруженных силах и военной деятельности участников.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram