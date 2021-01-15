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Россия выходит из Договора по открытому небу
Источник материала: ОНТ
Россия выходит из Договора по открытому небу. МИД объявил о начале процедуры, объяснив это решением тем, что США покинули соглашение «под надуманным предлогом».
Это нарушило баланс интересов участников и, как считают в Москве, подорвало роль Договора «как инструмента укрепления доверия и безопасности».
Договор по открытому небу был подписан в 28 лет назад и давал возможность собирать информацию о вооруженных силах и военной деятельности участников.
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Россия выходит из Договора по открытому небу. МИД объявил о начале процедуры, объяснив это решением тем, что США покинули соглашение «под надуманным предлогом»....
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