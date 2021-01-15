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Россия выходит из Договора по открытому небу

15.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия выходит из Договора по открытому небу

Россия выходит из Договора по открытому небу. МИД объявил о начале процедуры, объяснив это решением тем, что США покинули соглашение «под надуманным предлогом».

Это нарушило баланс интересов участников и, как считают в Москве, подорвало роль Договора «как инструмента укрепления доверия и безопасности». 

Договор по открытому небу был подписан в 28 лет назад и давал возможность собирать информацию о вооруженных силах и военной деятельности участников.

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Россия выходит из Договора по открытому небу. МИД объявил о начале процедуры, объяснив это решением тем, что США покинули соглашение «под надуманным предлогом»....
 
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