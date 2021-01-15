﻿ На аукционе продан ключ от комнаты, в которой умер Наполеон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На аукционе продан ключ от комнаты, в которой умер Наполеон

15.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На аукционе продан ключ от комнаты, в которой умер Наполеон

На аукционе Sotheby’s был продан ключ от комнаты, в которой скончался Наполеон Бонапарт. Цена лота составила $112 тысяч. Об этом информируют «Известия».

Ключ от комнаты, в которой Наполеон жил в ссылке на острове Святой Елены, был продан вместе с конвертом, на котором оставил свой комментарий британский военный Чарльз Ричард Фокс. Последний лично достал ключ из замка. Он привез реликвию в Шотландию и подарил своей матери, которая была поклонницей Наполеона.

Лот был продан почти в 16 раз дороже оценочной стоимости – по предварительным оценкам, цена ключа составляла до $6,8 тыс.

Фото: sothebys

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На аукционе Sotheby’s был продан ключ от комнаты, в которой скончался Наполеон Бонапарт. Цена лота составила $112 тысяч. Об этом информируют «Известия». Ключ от комнаты,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси продлил ограничения на рублевую поддержку ликвидности банков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by