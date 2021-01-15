На аукционе продан ключ от комнаты, в которой умер Наполеон

Источник материала: ОНТ

На аукционе Sotheby’s был продан ключ от комнаты, в которой скончался Наполеон Бонапарт. Цена лота составила $112 тысяч. Об этом информируют «Известия».

Ключ от комнаты, в которой Наполеон жил в ссылке на острове Святой Елены, был продан вместе с конвертом, на котором оставил свой комментарий британский военный Чарльз Ричард Фокс. Последний лично достал ключ из замка. Он привез реликвию в Шотландию и подарил своей матери, которая была поклонницей Наполеона.

Лот был продан почти в 16 раз дороже оценочной стоимости – по предварительным оценкам, цена ключа составляла до $6,8 тыс.

Фото: sothebys

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