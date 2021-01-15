Чемпионат мира по гандболу в Египте: сборная Словении разгромила команду Южной Кореи

Источник материала: ОНТ

В Египте продолжается чемпионат мира по гандболу. После ничьей в матче Беларусь – Россия, нашу группу возглавила Словения.

Балканцы разгромили сборную Южной Кореи – 51:29. Это пока самый результативный матч на турнире. По 10 мячей у победителей забросили Блаж Янц и Драган Гаич. Завтра с корейцами сыграют наши гандболисты. В группе Е команда Франции нанесла неожиданное поражение сборной Норвегии – 28:24. Лидер скандинавов Сандер Сагосен забросил 10 мячей. У французов 9 голов в активе Кантена Маэ. В группе F португальцы обыграли исландцев – 25:23. В квартете G сборная Швеции разгромила команду Северной Македонии – 32:20. Левый крайний скандинавов Хампус Ванне отличился 11 раз.

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