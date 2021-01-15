|
Стало известно, где можно будет окунуться на Крещение в Минской области
Источник материала: ОНТ
В Минской области будет работать 13 мест для окунания в прорубь. Об этом сообщил начальник водолазно-спасательной службы Минской областной организации ОСВОД Артем Дядев.
Крещение в этом году православные будет отмечать 19 января. А встречать его начнут накануне, в Крещенский сочельник.
Начальник службы призвал всех быть осторожными, чтобы «все, кто пришел окунуться, сделали это с удовольствием, чистой душой и помыслами и спокойно отправились домой к своим семьям».
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минской области будет работать 13 мест для окунания в прорубь. Об этом сообщил начальник водолазно-спасательной службы Минской областной организации ОСВОД Артем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)