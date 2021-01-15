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Стало известно, где можно будет окунуться на Крещение в Минской области

15.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, где можно будет окунуться на Крещение в Минской области

В Минской области будет работать 13 мест для окунания в прорубь. Об этом сообщил начальник водолазно-спасательной службы Минской областной организации ОСВОД Артем Дядев.

Крещение в этом году православные будет отмечать 19 января. А встречать его начнут накануне, в Крещенский сочельник. 

Начальник службы призвал всех быть осторожными, чтобы «все, кто пришел окунуться, сделали это с удовольствием, чистой душой и помыслами и спокойно отправились домой к своим семьям».

Фото: БЕЛТА

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В Минской области будет работать 13 мест для окунания в прорубь. Об этом сообщил начальник водолазно-спасательной службы Минской областной организации ОСВОД Артем...
 
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