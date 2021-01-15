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100-летний юбилей отмечает «Сельская газета»

15.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

100-летний юбилей отмечает «Сельская газета»

«Сельская газета» отмечает 100-летний юбилей. Целый век издание пишет о белорусской деревне, быте сельчан и заслугах передовиков.


Именно эти люди становятся главными героями статей. Они же герои юбилейной фотовыставки. Экспозиция – своеобразная лента времени. На кадрах – целая эпоха.Здесь и настоящая аграрная Беларусь 20-х, 30-х, 40-х годов. И всё это на фоне реальной современной отечественной сельхозтехники.

Работу издания оценил и Президент, он направил поздравление коллективу «Сельской газеты», которая за свой век не раз меняла название. Сегодня, помимо печатной версии, имеет виртуальный аналог. Но по-прежнему ориентирована на сельского читателя. Скоро выставка будет колесить по деревням, чтобы подписчики смогли ознакомиться с историей издания.

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«Сельская газета» отмечает 100-летний юбилей. Целый век издание пишет о белорусской деревне, быте сельчан и заслугах передовиков. Именно эти люди становятся...
 
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